Francesco Farioli: Bizim için çok iyi bir maçtı

Alanyaspor , hazırlık maçında Fenerbahçe ’ye 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, açıklamalarda bulundu.

Farioli, mücadeleye iyi başladıklarını ifade ederek, “Pozisyonlar yakaladık ama son paslarda, sonlandırmada sıkıntılar yaşadık. Gole çeviremedik. En sıkıntılı kısım ikinci yarının başında 2 gol yememizdi. Bu, takım için çok üzücüydü. Sonrasında oyun olarak tekrar toparladık ve geri döndük. 2 de gol bulduk, mücadelemiz iyiydi. Bütün oyuncularımıza dakika verme fırsatı bulduk. Özellikle genç oyuncular için çok önemli böyle maçlarda süre almak” diye konuştu.

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“LİG UZUN SÜREÇ, BENCE GERİ GELECEĞİZ VE DAHA FAZLA PUAN TOPLAYACAĞIZ”

Oyuncularının kampta çok iyi çalıştığını ifade eden Farioli, şunları dile getirdi:

“Ligdeki sıralamamız bize gerçeği söylüyor, o yüzden hak ettiğimiz yerdeyiz. Ama tabi insan geriye baktığında daha çok puan alabilirdik diyor. Burada biraz yaşadığımız zorlukları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Takım çok geç toplandı, geç hazırlandık. Bunların normal olduğunu düşünüyorum. Yöneticilerden oyunculara kadar herkes bunun farkında. Lig uzun süreç, bence geri geleceğiz ve daha fazla puan toplayacağız. Takımıma güveniyorum."

(DHA)



