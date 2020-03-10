Francesco Caputo’dan gol sonrası koronavirüs mesajı

İtalya Serie A’da Sassuolo’nun Brescia’yı 3-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Francesco Caputo, gol sonrası koronavirüsün vurduğu İtalyan halkına mesajıyla destek verdi.

10 Mart 2020, Salı 02:01 Son Güncelleme:
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Francesco Caputo’dan gol sonrası koronavirüs mesajı

İtalya Serie A’da maçların 3 Nisan’a kadar askıya alınması kararının henüz resmi olarak onaylanmadığı süreçte Sassuolo ile Brescia karşı karşıya geldi.

Sassuolo, sahasında ağırladığı Brescia’yı seyircisiz oynanan maçta 3-0 ile geçmeyi başardı.

Karşılaşmada 2 golle takımına galibiyeti getiren Francesco Caputo, 45. dakikadaki ilk golü sonrası takım arkadaşlarından aldığı kağıdı kameralara gösterdi.

Virüsün derinden sarstığı İtalyan halkına destek içeren mesajda, “Her şey yoluna girecek. Evinizde kalın” yazıyordu. 

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