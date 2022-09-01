Francesco Acerbi, Inter’e transfer oluyor

Transfer sezonunun son gününde ekonomik sıkıntılara rağmen savunmaya takviye hedefleyen Inter, Lazio’lu Francesco Acerbi’yi kiralamak için kulübü Lazio ile anlaştı. Düşük maliyetli güvenilir bir oyuncu takviye yapmak isteyen Inter, 34 yaşındaki stoperi kiralama yoluna gitti. Acerbi’nin 2.1 milyon euroluk maaşını ödeyecek olan Inter’in oyuncuyu satın alma opsiyonu da bulunuyor. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi duyuru yapılacak.

Geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 36 maça çıkan deneyimli stoper, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Burak Özkarpuzcu