Fenerbahçe ile birlikte Konstantinos Fortounis’in peşinde olan İngiliz ekibi hedef değiştirdi.

West Ham, Villarreal’ın ofansif orta saha oyuncusu Pablo Fornals’ı 28 milyon Euro’ya kadrosuna kattı. Bordo-Mavililer, İspanyol yıldızın işini bitirince Fortounis’ten vazgeçti. Fenerbahçe, uzun süredir yakından takip ettiği 26 yaşındaki oyuncunun şimdilik tek talibi olarak kaldı. Olympiakos’tan ayrılacak olan yıldız futbolcu için Damien Comolli girişimlere başlamıştı. Fenerbahçe, satılması gündemde olan Eljif Elmas ve Jailson’dan gelecek paranın bir bölümünü Fortounis için kullanacak. Yunan orta saha oyuncusu geride kalan sezonda 43 resmi maça çıkıp, 17 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.