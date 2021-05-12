Foto muhabirlerine çirkin saldırı

İhlas Haber Ajansı (İHA) foto muhabiri Yunus Emre Kartal, foto çekim alanını ihlal eden futbolculara uyarıda bulunmasının ardından Ankara Demirsporlu futbolcu Serdar Eylik ısrarla aynı yerde ısınmaya devam etti. Bunun üzerine maçta görev alan Kocaeli’den gelen ve Ankaralı basın mensupları ikinci bir uyarıda bulundu. Bunun üzerine karşılaşma devam ederken maçı bırakarak basın mensuplarının üzerine yürüyen Ankara Demirsporlu Mustafa Kayabaşı, hakem tarafından uyarılmasına rağmen basın mensuplarına küfür etti.

Karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu ise yaşanan olaylarda küfrü duymadığını ve bu nedenle futbolcuları ihraç edemediğini belirtti.

ÖZRÜ KABAHATTİNDEN BÜYÜK

Ankara Demirspor Yönetim Kurulu Üyesi, TCDD Daire Başkanı Şems Çakıroğlu ise olaylar anında futbolcusunun yapmış olduğu sözlü ve fiziki saldırıyı savunarak, özür dilemesi beklenirken, “Futbolcularım haklı, size az bile yaptılar” sözlerini kullanması tepki çekti.

GAZETECİLER 2 FUTBOLCU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Birimi tarafından karakola götürülen İHA Foto Muhabiri Yunus Emre Kartal ve Demirören Haber Ajansı (DHA) foto muhabiri Harun Özalp, sözlü ve fiziki saldırıda bulunan iki futbolcudan şikayetçi oldu.

Öte yandan Ankara Demirspor - Kocaelispor mücadelesi 1 - 1'lik eşitlikle sona erdi.

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)