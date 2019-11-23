Fenerbahçe Süper Lig'de 12. hafta maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-Lacivertliler’de Vedat Muriç ve Max Kruse sakatlıkları, İsla da cezası sebebiyle yoktu. Bu üç isme eldeki tek forvet Mevlüt Erdinç de eklendi. Son idmanda ağrı hisseden Mevlüt’ün sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, forvette Moses’i oynatacağı öğrenildi. Malatya ise ön libero Acquah ile sol bek Erkan sakat, forvet Eren Tozlu ise cezası sebebiyle Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecekler.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Donald, Gökhan Töre, Bifouma, Guilherme ve Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Emre, Gustavo, Rodrigues, Ozan, Tolga Ciğerci ve Moses

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 3 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sakatlığı devam eden Max Kruse, bu hafta da takımını yalnız bırakacak. Ligde geri kalan 11 haftanın tamamında ilk 11’de oynayan Kosovalı santrfor Vedat Muric de Malatya’da olmayacak. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve milli takımından da çıkarılan Muric, sakatlığının ilerlememesi için riske edilmeyecek. Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mauricio Isla da cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca Mevlüt Erdinç sakatlanarak maç kadrosundan çıkarıldı.

Muric, 51 maç sonra yok

Vedat Muric, sakatlığı nedeniyle ligde 51 karşılaşma sonra sahaya çıkamayacak.

Kosovalı santrfor, son 3 sezonda forma giydiği Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe’de, ligde aralıksız olarak 51 maça ilk 11’de sahaya çıkmış ve bunların 37’sinde 90’ar dakika sahada kalmıştı. Son olarak TFF 1. Lig’de Çaykur Rizespor forması giyerken kart cezası nedeniyle maç kaçıran Vedat, 2017-2018’in son 6, 2018-2019’un 34 haftası ve bu sezonun 11 karşılaşmasında da ilk 11’de forma giydi.

Mevlüt Erdinç ilk 11’e

Fenerbahçe’nin tecrübeli forveti Mevlüt Erdinç, bu sezon ligde ilk kez 11’de sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli takımın kadrosuna sezon başında katılan Mevlüt, tek 90 dakikasını Ziraat Türkiye Kupası’nda Tarsus İdmanyurdu karşısında oynadı.

Mevlüt, Süper Lig’de de 4 maçta sonradan oyuna dahil olurken, Fenerbahçe formasıyla henüz skor katkısı yapamadı.

Yeni Malatyaspor’un sahasında "dört büyüklere" karşı karnesi iyi

Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında "dört büyükler" olarak bilinen Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı ortaya koyduğu iyi performansını sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig’e 2017-2018 sezonunda yükselen Malatya ekibi, büyük takımlara karşı da zorlu bir deplasman özelliği kazandı. Sarı-siyahlı ekip, dört büyüklere karşı iç sahada oynadığı 9 maçta, 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 2 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-siyahlılar, Süper Lig’e yükseldiği 2017-2018 sezonunda Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında sadece bir kez sahasında mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ve Trabzonspor’u yenen Malatya ekibi, Beşiktaş ile golsüz berabere kalırken, Fenerbahçe’ye ise mağlup oldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon ise sahasında Fenerbahçe’yi 1-0, Galatasaray’ı 2-0, Trabzonspor’u 5-0 yenerken, Beşiktaş’a ise 2-1 yenildi.

Sarı-siyahlılar bu sezon ise ligin 5. haftasında sahasındaki Galatasaray maçından da 1-1 beraberlikle ayrıldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un iç sahada "dört büyükler"e karşı son 3 sezonda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Rakip Sonuç

2017-2018 Trabzonspor 1-0

Beşiktaş 0-0

Galatasaray 2-1

Fenerbahçe 0-2

2018-2019 Fenerbahçe 1-0

Galatasaray 2-0

Trabzonspor 5-0

Beşiktaş 1-2

2019-2020 Galatasaray 1-1



