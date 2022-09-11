Sarı-Lacivertliler'de transfer döneminin son günlerinde Michy Batshuayi kadroya dahil edilmişti. Böylece Kanarya'da forvet hattındaki oyuncu sayısı bir anda 5'e yükselmişti.

Enner Valencia ve Serdar Dursun'un yanına Joshua King, Joao Pedro ve Batshuayi eklendi. Teknik direktör Jorge Jesus'un, 'İdeal ilk 11' kavramının dışına çıkması, her maç öncesi özellikle golcü tercihi konusunda rekabeti iyice kızıştıracak gibi gözüküyor.

Batshuayi'nin de ilk maçında golünü atması, Rennes karşılaşmasında hücumdaki muhtemel tercihleri şimdiden merak konusu haline getirdi.