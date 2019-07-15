Forvete son aday Caideco

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Karadeniz devi kadrosunu yıldız bir golcü ile güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Marcus Berg’i Krasnodar’a kaptıran, Wilfried Bony’le de görüşmelerine devam eden Fırtına’nın gündemine yeni bir isim girdi: Felipe Caicedo... italyan ekibi lazio’nun formasını giyen Ekvadorlu oyuncu için bordo-mavililer’in devreye girdiği öğrenildi. Uygun bonservis... Çizme temsilcisi ile 1 yıllık sözleşmesi olan Caicedo’nun uygun bir bonservis bedeli ile takımdan ayrılabileceği kaydedildi. 30 yaşındaki oyuncu için maliyet araştırmasına başlayan Trabzonspor önümüzdeki günlerde mavi-beyazlılar’ın kapısını çalacak. Geçen sezon Lazio forması ile 38 maça çıkan ve takımın değişilmez isimlerinden biri olan Caicedo, 9 gol, 6 asistlik performansıyla beğeni kazandı.