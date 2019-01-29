Forvet gibi stoper: Mina

Sarı- Kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü anda Sarı-Lacivertliler’in kalesini sık sık yokladı. 28. dakikada Arturo Mina, Neustadter’in üzerinden iyi yükselerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 28 yaşındaki futbolcu, savunmadaki etkili oyununu hücumda da sürdürdü, Malatya’nın en başarılı isimlerindendi.
Farnolle’un çabası yetmedi
Fabien Farnolle... Kalesinde 2 gol gördü, fakat 64. dakikada Fenerbahçeli Mehmet Ekici’nin penaltısını kurtararak, takımına can suyu verdi. 4 kez kritik kurtarışa imza atan 33 yaşındaki eldiven, mağlubiyete engel olamadı.