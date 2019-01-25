Forvet gibi bek: Novak

Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen hücuma da önemli ölçüde katkı sağlayan Trabzonspor’un sol beki Filip Novak, harikalar yaratmaya devam ediyor. 28 yaşındaki Çek futbolcu, çıktığı son 22 maçta 6 gol ve 2 asist yaptı.

25 Ocak 2019, Cuma 09:06
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Forvet gibi bek: Novak

Bordo-Mavililer’in geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Filip Novak, beklentilerin çok üstünde bir performans sergilemeye ve harikalar yaratmaya devam ediyor. Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen ileri çıkışlarıyla takımını rahatlatan ve hücumda büyük rol oynayan 28 yaşındaki futbolcu, sergilediği futbol ile adeta bir forvet oyuncusunun istatistiklerini aratmadı. Çek futbolcu, Trabzonspor forması ile çıktığı son 22 maçta 6 gol ve 2 asist yaptı.

Bonservisi 1.9 milyon

Fırtına, 1.5 sezon önce Danimarka ekibi Midtjylland’dan kadrosuna kattığı Filip Novak’a sadece 1.9 milyon Euro bonservis ödemişti. Bu süre içerisinde gerek oyuna verdiği katkı gerekse istikrarı ile dikkat çeken Çek savunmacı, teknik heyetin de en güvendiği isimlerden birisi oldu. Öte yandan Novak, kısa sürede de taraftarın sevgilisi olmayı başardı. 

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