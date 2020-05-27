Bundesliga'nın 28. haftasında 24 puanla düşme hattında yer alan Fortuna Düsseldorf, 37 puanla 8. sırada yer alan Schalke 04'ü konuk edecek. Milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna, 4 maçtır galibiyete hasret. Ozan Kabak ve Ahmet Kutuculu Schalke ise 9 maçtır 3 puan alamıyor. İki takım da kötü gidişata dur demek için sahaya çıkacak. Fortuna Düsseldorf'ta kaleci Zack Steffen dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Schalke'de ise Amine Harit, Omar Mascarell, Suat Serdar ve Jean-Clair Todibo karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Esprit Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 muhtemel 11'ler:

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Kaan Ayhan, Hoffmann, Giesselmann, Zimmermann, Stöger, Morales, Berisha, Suttner, Kenan Karaman, Hennings

Schalke: Schubert, Kenny, Sane, Nastasic, Oczipka, Caligiuri, McKennie, Schöpf, Matondo, Gregoritsch, Raman

Suat Serdar sezonu kapattı

Schalke 04'ün teknik direktörü David Wagner düzenlediği basın toplantısında, Suat Serdar'ın sol dizinde dış bağların yırtıldığını belirterek, futbolcunun 3-4 ay forma giyemeyeceğini ifade etti.

Suat, Schalke 04'ün pazar günü Augsburg'a karşı 3-0 mağlup olduğu maçta sakatlanmıştı.

Başarılı bir sezon geçiren 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 20 maçta 7 gol kaydetmişti.