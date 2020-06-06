Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim maç sonucu: 2-2

Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Hoffenheim, küme düşme hattından kurtula mücadelesi veren Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu. Esprit Arena'da oynanan 90 dakika gol düellosuna sahne oldu ve 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Fortuna'nın golleri; 5'de ve 76'da Rouwen Hennings'den geldi. Hoffenheim'ın sayılarını ise 16'da Munas Dabbur ile 61'de Steven Zuber kaydetti.

Bu sonucun ardından 43 puana yükselen Hoffenheim, 6. sırada yer aldı. Rakibi Mainz'in kazandığı haftada kritik bir kayıp yaşayan Fortuna Düsseldorf ise 28 puanla 16. basamakta kaldı.

Düsseldorf forması giyen milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, sahaya ilk 11'de çıktı. Kaan 90 dakika sahada kalırken, Kenan 83'te yerini Kownacki'ye bıraktı.