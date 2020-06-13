Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf Bundesliga'da 31. hafta maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Fortuna düşme potasından yukarı çıkmak için zorlu rakibi Borussia Dortmund'u mağlup etmek istiyor. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Dortmund ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Merkur Spiel Arena'da bugün saat 16:30'da başlayacak mücadele S SPORT 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi misli.com'dan canlı izleyebilirsiniz.

Almanya Bundesliga'da bugün oynanacak maçlar...

16:30 | Paderborn - Werder Bremen

16:30 | Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt

16:30 | Wolfsburg - Freiburg

16:30 | Köln - Union Berlin



