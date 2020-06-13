Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Almanya Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf ile Borussia Dortmund 31. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Fortuna düşme potasından yukarı çıkmak için zorlu rakibi Borussia Dortmund'u mağlup etmek istiyor. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Dortmund ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf Bundesliga'da 31. hafta maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Fortuna düşme potasından yukarı çıkmak için zorlu rakibi Borussia Dortmund'u mağlup etmek istiyor. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Dortmund ise deplasmanda galibiyet arayacak.
Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Merkur Spiel Arena'da bugün saat 16:30'da başlayacak mücadele S SPORT 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi misli.com'dan canlı izleyebilirsiniz.
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Almanya Bundesliga'da bugün oynanacak maçlar...
16:30 | Paderborn - Werder Bremen
16:30 | Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
16:30 | Wolfsburg - Freiburg
16:30 | Köln - Union Berlin