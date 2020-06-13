Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund (CANLI)

Almanya Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf ile Borussia Dortmund 31. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Fortuna düşme potasından yukarı çıkmak için zorlu rakibi Borussia Dortmund'u mağlup etmenin peşinde. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Dortmund ise deplasmanda galibiyet arıyor. Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund maçının canlı skor takibi fanatik.com.tr'de, canlı izleme ve bahis imkanı misli.com'da...

13 Haziran 2020, Cumartesi 14:28 Son Güncelleme:
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Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund (CANLI)

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf Bundesliga'da 31. hafta maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Fortuna düşme potasından yukarı çıkmak için zorlu rakibi Borussia Dortmund'u mağlup etmek istiyor. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Dortmund ise deplasmanda galibiyet arayacak.


Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund ilk 11'ler belli oldu

F. Düsseldorf: Kastenmeier; Kaan Ayhan, Hoffmann, Giesselmann, Sobottka; Stöger, Berisha, Zimmermann, Suttner, Kenan Karaman ve Thommy

B. Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Witsel, Emre Can, Hakimi, Guerreiro; T. Hazard, Sancho ve Brandt.



SON DAKİKA DORTMUND'UN ORANI DÜŞTÜ! İŞTE YENİ ORANLAR

Almanya Bundesliga'da bugün oynanacak maçlar...(Maçlara ulaşmak için üzerine tıklayabilirsiniz)

16:30 | Paderborn - Werder Bremen

16:30 | Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt

16:30 | Wolfsburg - Freiburg

16:30 | Köln - Union Berlin


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