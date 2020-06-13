Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund (CANLI)

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf Bundesliga'da 31. hafta maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Fortuna düşme potasından yukarı çıkmak için zorlu rakibi Borussia Dortmund'u mağlup etmek istiyor. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Dortmund ise deplasmanda galibiyet arayacak.





Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund ilk 11'ler belli oldu

F. Düsseldorf: Kastenmeier; Kaan Ayhan, Hoffmann, Giesselmann, Sobottka; Stöger, Berisha, Zimmermann, Suttner, Kenan Karaman ve Thommy

B. Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Witsel, Emre Can, Hakimi, Guerreiro; T. Hazard, Sancho ve Brandt.









Almanya Bundesliga'da bugün oynanacak maçlar...(Maçlara ulaşmak için üzerine tıklayabilirsiniz)



