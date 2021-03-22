A Milli Takımımız'ın gözde oyuncularından Kenan Karaman'ın formasını terlettiği Fortuna Düsseldorf, Esprit Arena'da Bochum'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Almanya 2. Bundesliga keyfi sezon boyunca CANLI YAYINLARLA Misli.com'da!

Uwe Rösler yönetimindeki Fortuna Düsseldorf, son 9 lig maçında sadece 2 kez kazanabildi ve üst lige çıkma yarışının biraz gerisinde kaldı. Bu 9 maç öncesinde 7 gol katkısı (5 gol 2 asist) veren A Milli Takımımız'ın önemli oyuncularından Kenan Karaman, sıkıntılı geçen bu süreçte sadece 2 kez ağları sarsabildi ve takımıyla birlikte onun da performansı düştü. Son olarak düşme hattında yer alan Sandhausen'le berabere kalan Düsseldorf'ta Kenan'ın hücum partneri Rouwen Hennings de 3 maçtır suskun. Geride kalan 25 hafta sonunda Kenan ile Hennings dışında sağ bek Matthias Zimmermann ve stoper Kevin Danso performanslarıyla öne çıkan isimler oldu.

26. maç haftası öncesi zirvede yer alan Bochum ise, Hamburg'un Heidenheim'ı 2-0 yenmesi sonrası 2. sıraya geriledi. Aynı Hamburg'la geçtiğimiz hafta oynadıkları maçta kırmızı kart gören sol açık Danny Blum cezalı. Göztepe'de forma giyen Peter Zulj'un abisi Robert Zulj önderliğinde (23 maç - 12 gol 10 asist) en son 2009/10 sezonunda mücadele ettikleri Bundesliga'ya dönmek için çabalıyorlar. Robert Zulj'un en büyük yardımcısı Simon Zeller (23 maç - 11 gol 9 asist) 2 haftadır sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. İyileşti, ilk 11'deki yerini alacak. Takımın Türk asıllı oyuncusu, sol açık Barış Ekincier de geçen hafta ilk kez maç kadrosunda yer almıştı. Bu hafta Blum'un yokluğunda yeniden şans bulabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fortuna Düsseldorf'un iç sahada oynadığı son 6 lig maçının 4'ü hem "KG VAR" oldu hem de "2.5 ÜST" bitti.

- Bochum'un deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu 2. Bundesliga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "beraberlik" oldu! %18'lik kesim son 9 lig maçının 4'ünde sahadan beraberlikle ayrılan Fortuna Düsseldorf'un mücadelesinde denge seçeneğini önde tutmuş... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve maçta en az 3 gol çıkmasını bekliyor.