Fortnite’da takım dünya kill rekoru kırıldı

Fortnite oyunu dünyada büyük bir yankı uyandırmaya devam ediyor.

Oyunun her geçen gün artan oyuncu sayısı, inanılmaz ödül havuzlarıyla gerçekleşen espor organizasyonları ve oyuncuların yaptığı inanılmaz rekorlar insanları şaşkına çevirmeye devam ediyor. Bu sefer yeni rekor Virtus.Pro takımından 7ssk7, JAMSIDE ve ekibinden geldi. 4 profesyonel oyuncudan oluşan bu ekip girdikleri maçta toplam 59 kişiyi öldürmeyi başardı ve rekorun sahibi oldu.

Bundan sadece bir gün önce bu rekoru 57 kill ile FaZe takımından Tfue, cLoak ve iki arkadaşı kırmıştı.

Profesyonel oyuncular turnuva dışında da birbirleriyle kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor. Dün FaZe takımından Tfue, cLoak ve iki arkadaşı bu rekoru 57 skor ile kırmıştı. Fakat bu rekorun tekrar kırılması uzun sürmedi. Üstte de belirttiğimiz gibi bugün Virtus.Pro takımı ve arkadaşları bu rekoru 59 skorla geçmeyi başardı.

Kaynak: Playerbros