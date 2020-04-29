Şu anda en popüler oyun denilince akla gelen ilk oyunlardan biri de Fortnite. Oyun piyasasına damgasını vuran bu Battle Royale oyunu milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Oyunun geliştiricileri sürekli yeni aktiviteler ve güncellemeler yaparak oyun tutkunlarının oyunda kalmasını sağlıyor. Durum bu şekilde olunca da oyunun yeni güncellemesi bile birçok kişi tarafından takip ediliyor.

Yeni gelecek modla ilgili Twitter üzerinden paylaşım yapan ve Fortnite verileri paylaşmasıyla bilinen ShiinaBR'ye göre havadan çekilmiş yeni ada şeklindeki oyun alanı ‘Papaya’ olarak adlandırıldı. Yeni güncellemede ana modun mücadeleleri ve savaşlarından uzak şekilde arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz birçok gizli aktivite ikonu bulunuyor.

Haritanın dört bir yanına dağılan bu ikonların oyun içi mini oyun aktivelerini işaret ettiği düşünülüyor. Bu mini oyunların içerisinde araçlı ve araçsız yarışlar, planör odaklı mücadeleler, futbol ve tekne yarışları gibi aktivitelerin olabileceği konuşuluyor. Bununla birlikte FireMonkey, Party Royale'e gelecek şeylerin bulunduğu bir liste yayınladı. FireMonkey'in yayınladığı liste şu şekilde:

*Su Balonları

*Quad Crasher

*Boya Fırlatıcı

*Domates El Bombası

*Boya El Bombası

*Burger El Bombası

*Balıkçılık Kutbu

*Crash Pad

*Yay Fırlatıcı

*Choppa

*Boogie Bombası

Bu yeni güncellemenin içeriği hakkında net bilgilere güncelleme yayınlanana kadar ulaşamayacağız ancak eklenen yeni konum ve parti moduyla birlikte Fortnite oyuncuları güncellemeyi daha heyecanlı bir şekilde bekliyor.