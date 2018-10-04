Fortnite’a gelecek Halloween temalı içerikler sızdırıldı

Fortnite’ın yeni destansı kostümleri Straw Ops (kadın) ve Hay Man (erkek) olarak adlandırılıyor. Oyuncular ayrıca Bird Hovel ve Hay Nest sırt süsleri, Dark Glyph ve Field Wrath planörleri, Harvester ve Thunder Crash kazmaları ve T-Pose ifadesi ile oyun içi görünümlerini değiştirebilecekler. T-Pose’un Jubilation gibi sonsuz döngüde bir ifade olduğu söyleniyor ve yeni Halloween kostümleri ile oyunculara tam bir korkuluk görünümü verecek şekilde tasarlanmış görünüyor.

Fortnite v6.01 yaması bugün yayınlandı

Epic Games, henüz Fortnite‘ın yeni Cadılar Bayramı içeriğini duyurmadı. Yayıncı bugün, Battle Royale moduna gelen Dondurucu Tuzak, Dünyayı Kurtar moduna gelen Motorlu Çekiç Balyozu ve Oyun Alanı seçimleri gibi yeniliklerle birlikte v6.01 yamasını yayınladı. (Psoyun.com)