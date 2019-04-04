Fortnite yeni turnuvası öncesi oyunculara bir rehber hazırladı

Fortnite 13 Nisan’da başlayacak olan Fortnite World Cup Çevrimiçi Açık Elemeler öncesinde oyunculara özel bir rehber hazırladı.

İşte o rehber:

Selam Fortnite’çılar!

Fortnite World Cup Çevrimiçi Açık Elemeler 13 Nisan’da başlıyor. Yaklaşmakta olan güncellemelere ve ufukta görünen rekabetçi etkinliklere bir göz atarak hazırlığımızı yapalım.

Arena Modu

v8.20 güncellemesi Arena Modu’nu beraberinde getirdi ve oyuncular Şampiyon Ligi’ne ilerleyen yolda liglerde bir bir yükselirken bir yandan da hızla Coşku topluyor. Yeni puanlama formatları, lige özel turnuvalar ve yeni liglere erişildikçe kazanılacak özel hediyelerle Arena üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.

Rekabetçi oyunun üst seviyelerinde, sırada beklediğiniz sürenin arttığının ve rahatsızlığınızın farkındayız. O yüzden bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Planımız, beklerken de oyunu oynayabilmenizi sağlamak! Sırada beklediğiniz uzun dakikalarda bir maça veya bir Kreatif Adası’na girebilmenizi ve böylece ritminizi de kaybetmemenizi amaçlıyoruz. Bu çözüm hâlâ biraz uzak görünse de, Arena için eşleştirme mantığını sık sık güncelleyerek her ligdeki oyuncular için daha iyi bir deneyim sunmaya çalışacağız.

Performans geliştirmeleri

Önceliklerimizden biri de oyunun ilerleyen safhalarındaki performansı tüm platformlar için mercek altına almak. Bu sürece konsol ve mobile bir FPS göstergesi ekleyerek başlayacağız. Böylece raporlarınızı incelerken oynanış performansını canlı görüntüleyebileceğiz. Göstergede de küçük bir değişiklik olacak. Minimum ve maksimum değer göstergesi ekleyeceğiz; böylece uzun kareleri daha hızlı şekilde yakalayabileceğiz.

Ayrıca topluluktan gelen çok sayıda raporu inceleyerek ve rekabetçi maçların incelemelerini yaparak dengesiz kare hızlarını, takılmaları ve sona yaklaşan oyunlardaki performanslar düşüşlerini de araştırıyoruz. Ufukta görünen güncellemelerdeki hedefimiz oynanışa doğrudan etki eden ve yaygın şekilde yaşanan takılmaları gidermek ve bitmeye yaklaşan oyunlarda daha kararlı bir performans sunmaya çalışmak olacak. v8.30 güncellemesi hem konsol hem PC için, daha ağır sahnelerdeki çok izlekli grafik performansını geliştirecek, ayrıca araçlarla ilgili bir takılmayı da giderecek yenilikler içerecek.

Uzatılmış Çözünürlük

Yakın gelecekte, PC’de özel çözünürlüklerle ilgili bir güncelleme de yapacağız. Özel bir çözünürlük kullanılırken dikey görüş alanı kilitlenecek. Yatay görüş alanı tüm modlar için açık kalacak; ancak rekabetçi modlarda (Arena ve oyun içi turnuvalarda) en boy oranı 16:9 olarak sabitlenecek.

Sunucu tekrarları

Geçtiğimiz hafta sonu, Lüks Tutkunu Kupası’nın sunucu tekrarlarını oyuncularımızla ilk kez paylaştık. Bu dosyalarla birlikte, geliştirilmesi hâlâ devam eden, yayın izleme araçlarımızı da kullanma imkânı bulduk. Bu süreç şimdilik elle yapılıyor; sizin ise PC’de görüntülemeniz ve tekrar dosyalarını aşağıdaki linklerden indirmeniz gerekiyor:

OKYANUSYA, ASYA, BREZİLYA, KUZEY AMERİKA – BATI

OKYANUSYA, ASYA, BREZİLYA, KUZEY AMERİKA – BATI (alternatif link)

AVRUPA

AVRUPA (alternatif link)

KUZEY AMERİKA – DOĞU

KUZEY AMERİKA – DOĞU (alternatif link)

v8.30 itibarıyla bu tekrarları istemci içinden izleyebilmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Bu sırada, yukarıdaki klasörleri her hafta sonu en güncel rekabetçi oyun tekrarlarıyla doldurmaya devam edeceğiz. Başlamak için şu rehberi takip edin:

Yukarıdaki belgelerin birinden istediğiniz tekrara tıklayın.

Bu bir tarayıcı sekmesi açacak ve tekrar dosyası otomatik olarak indirilecek.

Oyun içinde “Kariyer” sekmesine, sonra da “Tekrarlar” kısmına gidin.

Sağ alttaki “Tekrar Klasörünü Aç” düğmesine tıklayın. Dosya Gezgini ve tekrar klasörü açılacak.

İkinci adımda indirdiğiniz tekrar dosyasını, dördüncü adımda açılan klasöre taşıyın.

Tekrar artık oyun içinde açılabilecek. Görüntülemek için Fortnite Battle Royale’de önce “Kariyer” sekmesine, sonra “Tekrarlar” bölümüne tıklayın.

Yayın araçlarımızın geliştirilmesi devam ediyor; bu yüzden düzeltmemiz gereken yerler ve gelecek güncellemelerde eklenmesi gereken özellikler hakkında geribildirimleriniz bizim için çok önemli. Gelecekte, yayın araçlarımızı hem istek üzerine indirilen tekrarlar hem de tüm platformlarda yapılan oyun yayınları esnasında kullanılabilir hale getirmeye çalışacağız. Sosyal medya kanallarına yüklediğiniz harika tekrar montajlarını izliyor olacağız. En beğendiklerimizi de tüm Fortnite topluluğuyla paylaşacağız!

Fortnite World Cup ısınma turu

Fortnite World Cup Çevrimiçi Açık Elemeler 13 Nisan’da başlıyor. Fakat etkinliğe bir hafta sonu kala Fortnite World Cup Isınma Turu’nu düzenleyeceğiz. Bu son alıştırma turnuvası olacak ve 500.000 $’lık ödül havuzu, daha önceki haftalardan çok daha geniş şekilde dağıtılacak.

Fortnite World Cup Isınma Turu Yarı Finalleri 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak. İki oyuncusu da Arena Modu’nda Yıldız Ligi’nin 6. ligine yükselmiş tüm Çiftli takımlar bu üç saatlik etkinliğe katılabilecek. Her bölgenin en iyi 1.500 çifti, 7 Nisan Pazar günü yapılacak Finallere katılacak.

Fortnite World Cup Isınma Turu’nun tüm kurallarına, bu haftanın ilerleyen günlerinde buradan göz atabilirsiniz: https://www.epicgames.com/fortnite/competitive/tr/news

İki aşamalı kimlik doğrulama

Unutmayın, Fortnite World Cup Isınma Turu’nda ve diğer para ödüllü turnuvaların tamamında yarışan oyuncularımızın İki Aşamalı Kimlik Doğrulama’yı etkinleştirmesi ve hesaplarını bir Epic ID’ye bağlamaları gerekir. Bunu buradaki rehberimizi takip ederek yapabilirsiniz.

Gelecekte, daha erken oturumlara katılmak için de İki Aşamalı Kimlik Doğrulama’nın etkinleştirilmesini şart koşabiliriz. Bu yüzden şimdiden etkinleştirdiğinizden emin olmanızda fayda var. Ayrıca, şu anda İki Aşamalı Kimlik Doğrulama erişimi konusunda sıkıntı yaşayan oyuncularımız şuradan destek ekibimize bilet gönderebilir.

Fortnite World Cup’ta görüşmek üzere!

Kaynak: Epic Games