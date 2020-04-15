Fortnite yeni sezon için üzücü haber!

COVID-19 salgını yüzünden böylesi erteleme haberleri neredeyse rutin bir duruma dönüştü. Hemen hemen her sektörde birçok etkinlik salgın hastalık sebebiyle ertelendi ve hatta bazıları iptal edildi. Oyun sektörü de tabii ki bu durumdan payını alıyor. Şimdi de Fornite 2. bölüm 3. sezon ertelendi. Şirket açıklamasında, ertelemenin sebebini salgınla ilişkilendirmiyor fakat tahminler bu yönde oldu.

Epic Games tarafından, Fortnite 2. bölüm 3. sezon tarihi de 4 Haziran olarak açıklandı. Firma, oyunun 2. sezonunun 30 Nisan’da bitmeyeceğini, bu sürenin uzatıldığını ve 3. sezonun da ertelendiğini resmi olarak duyurdu. Ayrıca uzatılan 2. sezon için de yayınlanan güncellemeler ile yeni eklemeler yapılacağı da açıklandı. Fakat güncellemelerin tarihi ya da özellikleri hakkında bir detay verilmedi.

Aynı zamanda Epic Games, tüm Fortnite turnuvalarını da iptal etti. Ayrıca oyunun geliştirici ekibi, bu ertelemeyi telafi etmek için yeni zorluklar ve bonus XP gibi sürprizlerin de oyuncularla buluşacağını açıkladı.