Fortnite v6.01: Dondurucu Tuzak ve Oyun Alanı güncellemesi

Yeni eşya Dondurucu geçtiğimiz günlerde Fortnite dosyalarındaki sızıntılarda ortaya çıkmıştı. Yeni tuzak rakiplerinizi dondurup kaydırarak çatışmadan hızlıca sıvışabilmenizi sağlıyor. Zemine, duvara veya tavana yerleştirilebilen Dondurucu; hazine sandıklarından, mühimmat desteklerinden, otomatlardan, lamalardan veya ganimeti olarak, üçlü şekilde elde edilebiliyor. Aşağıdaki videoda nasıl işlediğini görebilirsiniz:





Oyun Alanı modu için yeni seçenekler

Fortnite’ın sevilen Oyun Alanı modu artık daha çok seçenek sunuyor. Oyuna başladığınızda sahip olduğunuz canı, günün vaktini, yer çekimi seviyesini ve daha birçok şeyi değiştirebileceksiniz.

Dünyayı Kurtar moduna yeni silah: Motorlu Çekiç Balyozu

Motorlu Çekiç Balyozu haftalık mağazaya eklendi. Yeni silah, hızlı savrulan ve her isabetli darbeyle hız kazanan bir balyoz:

Sıçrayarak Saldırı: Hedeflenen düşmana doğru sıçrayarak hasar veren ve yakındaki düşmanları geri iten ağır saldırı.

4 Ekim Perşembe saat 03:00 ile 11 Ekim Perşembe saat 03:00 saatleri arasında alınabilir. (Psoyun.com)



