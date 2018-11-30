Fortnite sonunda 200 milyon kullanıcıya ulaştı

Epic Games tarafından geliştirilen battle royale türündeki Fortnite, oyun dünyasına damga vuran hızlı yükselişini sürdürüyor. Firma en son Haziran 2018’de oyuncu sayısının 125 milyonu aştığını duyurmuştu. Bloomberg’in yaptığı habere göre aradan geçen 6 aylık sürede bu sayıya 75 milyon kişi daha eklendi ve toplam oyuncu sayısı 200 milyonu geçti.

Fortnite’ın oyuncu sayısının 200 milyonu aştığı açıklaması, oyunun adını büyük bir başarıyla birlikte duymaya alışkın olan oyun dünyasının yine de en çok konuşulan haberlerinden biri oldu. Fortnite 9 Kasım’da da 8.3 milyon anlık oyuncu sayısına ulaşarak bu alanda kendine ait rekoru kırmıştı.

Oyun dünyasının en çok izlenen oyunu ve aynı anda en çok kişinin izlediği oyun yayını olma rekorlarını da elinde bulunduran Fortnite’ın Haziran 2018’de yapılan açıklamaya göre 125 milyondan fazla oyuncusu bulunuyordu. Mevcut bilgiler doğrultusunda Fortnite’ın oyuncu sayısının aradan geçen 6 aylık sürede %60 oranında arttığı görülüyor.

Eylül 2017’de battle royale modu oyunculara sunulan Fortnite bir anda büyük bir sıçrama yapmış ve yıl sonunda 30 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Ardından Epic Games bu yılın ocak ayında oyuna bir aylık süre zarfında 10 milyon yeni oyuncunun eklendiğini ve toplam oyuncu sayısının 40 milyona yükseldiğini duyurmuştu. Bu açıklamadan 4 gün sonra ise oyuncu sayısı 45 milyona ulaşmıştı. Şirketin bu konuda yaptığı son açıklama ise Haziran 2018’de gerçekleşmiş ve oyuncu sayısının 125 milyonu geçtiği duyurulmuştu.

DHA