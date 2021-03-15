Fortnite Sezon 6 skin tasarımları sızdı

Ukraynalı oyun stüdyosu Kevuru Games, Fortnite Bölüm 2 Sezon 6’da oyuna gelebilecek skinlere ait bir konsept tasarım çalışması paylaştı.

Fortnite Sezon 5’in son haftasında oyuncuların bir sonraki sezon oyuna gelecek yeniliklere ve özellikle de kozmetiklere olan merakı giderek artıyor. Oyuncuların heyecanlı bekleyişi sürerken oyunculara sonraki sezonla ilgili ipucu olabilecek bir haber geldi.

Yeni sezonun bir etkinlikle başlayacağı bilinmekle beraber yeni güncelleme ve sezonla birlikte oyuna gelecek pek çok yeniliğe dair fazla ipucu yok. Sezon 5’te farklı markalarla ve yapımlarla yapılan ortaklıklarla oyunda pek çok ilgi çekici skin ve kozmetiğe yer verildi. Epic Games ise bu süreçte her zaman olduğu gibi pek çok farklı stüdyo ile birlikte çalıştı.

Tam bu noktada resme Ukraynalı stüdyo Kevuru Games giriyor. Daha önce de Bölüm 1 Sezon 10 için üretilen kozmetik ve skinler için Epic Games ile çalışan stüdyonun Artstation sayfasına yeni konsept tasarımlar yüklendi.

Kevuru Games tarafından sanatçılar için çevrimiçi portfolyo yaratma sitesi Artsation’a yüklenen resimlerde sekiz farklı karakter ve sekiz farklı skin görünüyor. Ancak bu skinlerin şu an için adı konmuş bir ortak noktası yok. Bu yüzden bu skinlerin battle pass’te yer alacak kozmetikler olduğu düşünülüyor.

Şu ana kadar Epic Games tarafından Sezon 6’nın nasıl olacağına dair bir açıklama yok. Görünüşe göre yeni sezon ve temasının son ana kadar sürpriz olarak saklanması amaçlanıyor.