Fortnite RTX ile çok daha çekici

Yeniliklere dair detaylar bugün gerçekleştirilen, NVIDIA Kurucusu ve CEO’su Jensen Huang’ın yeni GeForce RTX™ 30 Serisi GPU’ları duyurduğu GeForce® özel etkinliğinde paylaşıldı.

NVIDIA Global GeForce Pazarlama Başkan Yardımcısı Matt Wuebbling, “Epic Games’in günümüz popüler kültürünün bir parçası haline dönüşen oyunu Fortnite, rekabete dayalı oyunların teknolojiyle birlikte nasıl geliştiğini gösteren harika bir örnek oluşturuyor” dedi. “Fortnite oyuncuları ileri seviye ışın izleme, NVIDIA DLSS tarafından güçlendirilen yapay zekayla desteklenmiş kare hızı artışı ve yeni düşük gecikmeli e-spor teknoloji paketimiz NVIDIA Reflex ile kendilerini yeni ve etkileyici bir görsel dünyanın içinde bulacaklar.”

NVIDIA RTX™ GPU’lar, ışın izleme ve yapay zeka için donanım desteğine sahip piyasadaki yegane ürünlere karşılık geliyor. Oyuncular duyurulan yeni özellikleri tüm Fortnite modlarının yanı sıra, ışın izleme teknolojisini vurgulamak için özel olarak tasarlanmış RTX Treasure Run adlı özel yeni bir Yaratıcı mod haritasında deneyimleyecekler.

Epic Games Grafik Mühendisliği Direktörü Marcus Wassmer konuya dair değerlendirmesinde şunları söyledi: “GeForce RTX 30 Serisi, NVIDIA’nın ışın izleme ve yapay zeka teknolojilerine adanmışlığının bir kanıtı olarak karşımızda duruyor. İkinci nesil ışın izleme, DLSS ile yapay zekanın yenilikçi kullanımı ve bunların beraberinde getirdiği temel performans artışı, GeForce RTX 30 Serisini oyunlarda grafik teknolojisi için gerçekten etkileyici bir güç merkezi haline getiriyor.”

Işın İzleme Teknolojisi Fortnite’a Geliyor

Fortnite, daha sürükleyici bir oyun deneyimi için ışın izlemeye dayalı dört yeni özellik ekleyecek. Bu özellikler şöyle sıralanıyor:

• Işın izlemeli yansımalar - Pencere camı gibi pürüzsüz doğal aynalar ve fırçalanmış metal gibi pürüzlü yüzeyler dahil olmak üzere, ışığın parlak ve metal yüzeylerden yansıma biçimi yeniden oluşturur.

• Işın izlemeli gölgeler - Farklı yüzeylerdeki gölgeleri doğru bir şekilde modeller, yüzeylerdeki ve temas noktalarındaki ayrıntılarını geliştirir, geleneksel gölge tekniklerine ilişkin sorunları düzeltir.

• Işın izlemeli global aydınlatma - Fortnite dünyasını, oyuncuları ve karakterleri benzeri görülmemiş ayrıntılarla ve aslına uygun olarak net bir şekilde aydınlatarak mükemmel doğrulukta sonuçlar ortaya koyar.

• Işın izlemeli çevresel perdeleme - Nesnelerin veya yüzeylerin birleştiği yerde ışık engellenir ve en ufak bir yüzey detayını vurgulayabilen ince gölgeler oluşturur.

Işın izleme teknolojisi, tüm bu yenilikler sayesinde Fortnite'ın Battle Royale, Yaratıcı ve Dünyayı Kurtar modlarına yeni bir ayrıntı düzeyi ve gerçekçilik getirecek.

Yapay Zeka Fortnite'ın Performansını ve Görüntü Kalitesini Artıracak

Yapay zekayı kullanan ve RTX Tensör çekirdekleri tarafından desteklenen NVIDIA DLSS, oyunlarda kare hızını artıran ve keskin, etkileyici görüntüler oluşturan derin öğrenmeye dayalı bir nöral ağı oluşturuyor. Böylece oyunculara kalite ayarlarını en üst düzeye çıkarmak ve çözünürlüğü artırmak için gereken performans eşiğini sağlıyor.

NVIDIA Reflex Fortnite'a Geliyor

Fortnite, sistem gecikmesini denetim altında tutan ve azaltan NVIDIA Reflex destekli ilk oyunlardan biri olarak öne çıkıyor. Reflex oyuncuların tepki hızını artırmasına, hedefleme hassasiyetini artırmasına ve sistemlerini savaş için ideal hale getirmesine olanak tanıyor.

Epic Games Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Penwarden, “NVIDIA Reflex teknolojisi, geliştiricilere oyunlarındaki gecikmeyi en aza indirecek yeni özellikler sağlıyor” dedi. “Fortnite GeForce RTX 30 serisinde çalışırken mükemmel bir yanıt hızı ve oyuncu kontrolü gözlemliyoruz.”

Sistem gecikmesi, bir oyuncunun eylemlerinin monitörde pikseller olarak görünmesi ve oyunun nasıl hissettiğini ölçmesi için geçen süreye karşılık geliyor. Fortnite gibi oyunlarda NVIDIA Reflex düşük gecikme modu, GPU’ya bağlı senaryolarda sistem gecikmesini dinamik olarak yüzde 42’ye kadar azaltıyor.

Yeni Fortnite RTX Treasure Run Haritası Işın İzleme Teknolojisini Öne Çıkaracak

NVIDIA ve Epic, Fortnite’a eklenen yeni teknolojileri vurgulamak üzere yeni RTX Treasure Run haritasında en iyi Fortnite geliştiricileriyle iş birliği yaptı. Harita, oyuncuları ışın izlemeli efektlerin olabildiğince vurguladığı bir müzenin girişine bırakıyor. Oyuncular yol boyunca en kısa zamanda en fazla miktarda hazineyi ortaya çıkarmak için aynalardan oluşan bir salonu, ortaçağ kalesini ve ormanı keşfedebiliyor, dev bir heykele tırmanabiliyor ve küçültülmüş bir bilim laboratuvarında dolaşabiliyor. RTX Treasure Run çok yakında oyunculara sunulacak.

Yeni özellikler PC oyuncuları için Fortnite Bölüm 2 - Sezon 4’le birlikte gelecek ve Fortnite’ı yeni nesil oyun teknolojilerinin amiral gemisine dönüştürecek.

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