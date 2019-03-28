Fortnite oynayarak günde 200 bin Dolar kazanıyor

14 yaşındaki Griffin Spikoski, yaklaşık 9 ay önce YouTube'a ünlü Fortnite oyununu oynarken bir video yükledi ve 7,5 milyon izlenme elde etti.

Griffin'in videoları oldukça popüler hale geldi ve küçük çocuk Fortnite videolarını canlı yayınlamaya devam etti. 'Sceptic' adını kullanan Griffin, kısa sürede YouTube'da 1 milyon aboneye ulaştı. 14 yaşındaki Griffin, popülerliği arttıkça günde minimum 8 saat yayın yapmaya başladı. Milyonlarca takipçisi ve abonesi olan Griffin, oyun esnasında içtiği meyve sularından bile reklam almaya başladı. Bir süre sonra da otellerle, mağazalarla, Samsung gibi markalarla reklam anlaşmaları yaptı. Sponsorluk anlaşmaları, YouTube gelirleri derken Griffin, 9 ay gibi kısa bir sürede 200 bin dolar (1 milyon TL) gelir elde etti. Henüz 14 yaşında olmasından dolayı parayı kontrol etmede sorun yaşayacağını düşünen ailesi, Griffin'in bir şirket kurmasına yardım etti ve gelirini idare etmesine yardımcı olmak için bir finansal danışman tuttu. Griffin'in babası Chris Spikoski, "Ebeveynlerein bilmesini isterim ki, eğer çocukları oyun oynamaktan hoşlanıyorsa, buna tutkuları varsa ve iyilerse ailelerin diğer sporlar gibi davranmaları ve desteklemeleri gerekir" dedi. Bunun artık kendisi için oyundan öte bir işe dönüştüğünü belirten Griffin ise, okula doğru düzgün vakit bulamadığını ve online lise eğitimi almaya başladığını belirtti.