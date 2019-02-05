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Fortnite Mobile’ın çözülen sorunları listelendi

Fortnite Mobile’da yaşanan hatalar oyuncuların canını sıkıyordu. Bu konuda oldukça aktif görülen Epic Games, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla çözdüğü sorunlardan bahsetti.

05 Şubat 2019, Salı 17:41
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Fortnite Mobile’ın çözülen sorunları listelendi

Fortnite Mobile’da çözülen sorunlar şöyle:

Kullanıcı bir duvar düzenlerken parmağını sıfırlama butonunun yanına sürüklediğinde butonun çalışmaması*Bu hata v7.30.1 güncellemesiyle giderildi.

 *Silah değiştirirken yakın nişan alma özelliğini bir süreliğine kullanamamaBu hata v7.40 güncellemesiyle giderildi.

Fortnite uygulaması silinip tekrar yüklendiğinde kullanıcı gösterge panelinin sıfırlanması*Bu hata v7.40 güncellemesiyle giderildi.*

Mobilde birini avlayınca izleyici simgesinin çıkmaması

*Bu hata v7.40 güncellemesiyle giderildi.

Bir silahtan tek kullanımlık eşyaya geçerken çift dokunmanın kuşanılan silahın ateşleme görsel efektini tetiklemesi

*Bu hata v7.40 güncellemesiyle giderildi. (Playerbros)

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