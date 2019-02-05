Fortnite Mobile’ın çözülen sorunları listelendi

Fortnite Mobile’da çözülen sorunlar şöyle:
Kullanıcı bir duvar düzenlerken parmağını sıfırlama butonunun yanına sürüklediğinde butonun çalışmaması*Bu hata v7.30.1 güncellemesiyle giderildi.
*Silah değiştirirken yakın nişan alma özelliğini bir süreliğine kullanamamaBu hata v7.40 güncellemesiyle giderildi.
Fortnite uygulaması silinip tekrar yüklendiğinde kullanıcı gösterge panelinin sıfırlanması*Bu hata v7.40 güncellemesiyle giderildi.*
Mobilde birini avlayınca izleyici simgesinin çıkmaması
*Bu hata v7.40 güncellemesiyle giderildi.
Bir silahtan tek kullanımlık eşyaya geçerken çift dokunmanın kuşanılan silahın ateşleme görsel efektini tetiklemesi
*Bu hata v7.40 güncellemesiyle giderildi. (Playerbros)