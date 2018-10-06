Oyuncular, 31 Aralık’a kadar sürecek olan bu etkinlik ile sevdikleri içerik üreticilerine ekstra gelir sağlayabilecekler. İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Selam Fortnite’çılar,

Geçtiğimiz yıl boyunca YouTube’da, Twitch’te ve diğer platformlarda Fortnite dünyasını kutlayan müthiş miktarda içerik gördük. İçerik üreticilerine olan desteğimizi göstermek için düzenlediğimiz İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği’ni duyurmaktan heyecan duyuyoruz!

Bu etkinlik süresince içerik üreticileri, takipçileri V-Papel harcadıkça para kazanacak. En sevdiğiniz içerik üreticisini seçin ve gerisini Epic’e bırakın. Bu etkinlik önümüzdeki hafta gelecek olan güncellemeden itibaren başlayacak ve 31 Aralık’a kadar devam edecek.

Bir içerik üreticisini nasıl desteklerim?

Etkinlik başladıktan sonra Battle Royale’deki içerik mağazasına ya da Dünyayı Kurtar’daki Ganimet sekmesine gidin ve “Bir İçerik Üreticisini Destekle”ye tıklayın. Açılan metin kutusuna desteklediğiniz içerik üreticisinin etiketini yazın. Seçtiğiniz içerik üreticisini değiştirmediğiniz sürece o kişi etkinlik bitene kadar harcadığınız V-Papellerden pay almaya devam edecek. Bu durum hem ücretsiz olarak kazandığınız V-Papelleri (oyundan, etkinliklerden veya yarışmalardan) hem de satın aldığınız V-Papelleri harcadığınız zaman geçerlidir.

Desteklediğiniz içerik üreticisini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bir içerik üreticisini seçtiğinizde onu 14 gün süreyle desteklersiniz. 14 gün geçtikten sonra, desteklediğiniz içerik üreticisini tekrar seçebilir veya başka birini desteklemeye başlayabilirsiniz.

Hangi içerik üreticileri bu etkinlikte yer alabilir?

Video üretenler, yayıncılar, hikâye anlatıcıları, sanatçılar, cosplayciler, müzisyenler ve topluluk kurucuları.

Tüm içerik üreticileri başvurabilir! Küçük-büyük fark etmeksizin, Fortnite içerikleri oluşturan farklı toplulukları bekliyoruz. İçerik üreticisiyseniz ve başvuru kriterlerine göz atmak istiyorsanız İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İçerik üreticilerimizin hepsine Fortnite’a olan tutkularını bizimle paylaştıkları için teşekkür ederiz! (Playerbros)