Fortnite Dünya Kupası 30 milyon dolarlık ödül havuzu ile duyuruldu. Solo ve duo modları bulunan turnuvaya katılan tüm oyuncular 50 bin dolar ödülü garantileyecek. Bu büyük turnuvaya 26-28 Temmuz tarihlerinde ABD’nin New York şehri ev sahipliği yapacak. Ayrıca turnuvanın solo modunu birincilik ile bitiren oyuncu, 3 milyon dolar ödülü kasasına ekleyecek.

Fortnite daha önceden 100 milyon dolar gibi büyük bir meblağı turnuvalar için ayırdığını açıklamıştı. Bu rakamın 30 milyonu Dünya Kupasına giderken, kalan ödül havuzu haftalık turnuvalar ve üçüncü parti organizasyonlar için harcanacak.

Fortnite Dünya Kupası’na nasıl katılırım?

Oyuncular, Fortnite Dünya Kupası’na katılmak için 13 Nisan’da başlayacak ve on hafta sürecek elemelere kaydolması gerekmekte. Detaylı bilgi için Fortnite’ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca Fortnite, haftalık turnuvaların 1 milyon dolar ödül havuzuna sahip olacağını da ekledi. (Playerbros)