Fortnite dosyalarında ‘Donmuş Tuzaklar’ keşfedildi

İsminden de anlaşılacağı gibi, Donmuş Tuzaklar üzerine gelen oyuncuları yavaşlatarak onlara da küçük bir hasar veriyor. Tweet’e yeni eşya göre Nadir öğe olarak gelecek.

Fortnite’ın Zıplatan Kare’si kaldırılmıştı

Fortnite‘ın yeni Donmuş Tuzağı Epic Games’in, 6.0 yamasında sürpriz şekilde mahzene kaldırdığı Zıplatan Kare’nin ardından gelecek.

Yeni eşya için Epic’in herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı konusunda henüz bir bilgi yok. 6.0 yaması geçtiğimiz hafta içi yayınlandı ve bu yüzden Donmuş Tuzak muhtemelen en az bir hafta daha bekleyecek.

Diğer Fortnite haberlerinde, Mor Küpün tekrar serbest kaldığına ve sezon boyunca daha da büyüyeceğine dair bir ipuçları var. (Psoyun.com)