“Fortnite, Boston Celtics’ten daha zor bir rakip”

Complex’in The Atlantic’ten aktardığına göre; uyku üzerine oyuncularıyla birçok eğitim yaptıklarını söyleyen Fizdale, beynin ve vücudun uykudayken yaşadığı birçok şeyin önemini anlatıyor. Bir oyuncunun sahada oldukça ihtiyaç duyduğu reaksiyon süresi ve iyi kararlar alma hızının üzerine durduğu görülen koç, bu anlamda Fortnite’a ayrılan saatlerin oyuncuları etkilediğini düşünüyor.

“Fortnite yenilmez” diyerek oyuncularının Fortnite’a ayırdıkları zamanı uykuya ayırmadıklarını ima eden Fizdale, Fortnite’ın New York Knicks için Boston Celtics’ten daha büyük bir rakip olduğunu düşünüyor. (Playerbros)