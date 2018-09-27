Fortnite artık PlayStation 4’te platformlar arası oynanabilecek!

“İlk adım; Fortnite için bugün başlayacak ve PlayStation 4, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows ve Mac işletim sistemlerinde platformlar arası oyun, ilerleme ve ticarete olanak tanıyacak bir açık beta olacak.”

Kodera diğer oyunlar veya bu beta süreci hakkında daha fazla bilgi vermiyor, ancak güncellemelerin geleceğini ve bu adımın SIE için önemli bir politika değişikliğini temsil ettiğini kabul ediyor.

Sony’nin uzun süredir dahil olduğu bu tartışmalar, Fortnite’ın Haziran ayındaki E3 etkinliği sırasında oyunun Nintendo Switch‘e gelmesiyle başladı. PS4’te Fortnite oynayan oyuncular mevcut Epic Games hesaplarıyla Switch’te oturum açamadıklarını keşfettiler.

Ardından Sony, devam etmekte olan bu sorunla ilgili beklentileri karşılamayan küçük bir açıklama yaptı ve oyun topluluğunun anlayacağı ve kabul edeceği bir çözüm bulacaklarından emin olduklarını söylediler.

PlayStation’ın platformlar arası oynanış karşısındaki duruşunda büyük bir an ve bu başlangıcın nereye gideceğini heyecanla bekliyoruz. (Psoyun.com)