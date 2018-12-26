Fortnite 7.10 güncellemesi yayında

Fortnite 7.10 içerik güncellemesi bugün tüm platformlar için yayınlandı. Yeni neler var dersiniz?

26 Aralık 2018, Çarşamba 12:45
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Fortnite 7.10 güncellemesi yayında

Fortnite, gelişmeye devam ediyor. Yıl başı için 7.10 güncellemesini alan ve 7. sezona geçtiğimiz haftalarda start veren oyun, bugün yeni içerik güncellemesi ile karşımıza çıktı. Yeni eşya ve oyun modlarının eklendiği bu içerik güncellemesi ile oyunda yaşanan bir takım sorunlar da çözülüyor.

Yeni silah ve eşyalardan da bahsetmezsek olmaz. Bunlar sırayla;

Hediyeler, Kreatif Çantası’na tek kullanımlık eşya olarak eklendi.

Hediyeler oyundaki güçlü silah ve eşya setlerinden birini içerir.

Kakao .45 Tabanca haftalık mağazaya geliyor.

Duvarlardan seken ve rakiplerin içinden geçen mermiler atan susturuculu bir tabanca.

27 Aralık saat 03.00 ile 3 Ocak saat 03.00 arasında alınabilir.

DHA

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