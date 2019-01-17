Güvenlik uzmanları, Fortnite'ın yayıncısı Epic Games'in internet sitesine şifre gerekmeksizin hesaplara giriş yapılabilecek bir yöntem buldu. Hacker'ların hedefinde olması kuvvetle muhtemel güvenlik açığını keşfeden uzmanlar, hacker'ların bu sayede kredi kartı bilgileri başta olmak üzere kullanıcılara ait gizli bilgileri kolayca ele geçirilebileceğini belirtiyor.

Epic Games sözcüsü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada uzmanlara teşekkür ederken, konu üzerinde çalışıldığını ve kullanıcıların güçlü şifreler oluşturması gerektiğini kaydetti.

Fortnite, sık sık güvenlik açığı sorunuyla yüzleşiyor ve çalınan hesapları satan hacker'lar hesap başına binlerce dolar para kazanıyor. Hesaplarını kaybeden kullanıcılar ise satın aldıkları eşyaları da kaybettiğinden ciddi bir mağduriyet yaşıyor.

DHA