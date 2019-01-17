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Fornite'ta oyuncuları korkutan güvenlik açığı

Dünyanın önde gelen oyunlarından biri olan Fortnite'ta hacker'ların hedefinde olan bir güvenlik açığı tespit edildi.

17 Ocak 2019, Perşembe 10:01
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Fornite'ta oyuncuları korkutan güvenlik açığı

Güvenlik uzmanları, Fortnite'ın yayıncısı Epic Games'in internet sitesine şifre gerekmeksizin hesaplara giriş yapılabilecek bir yöntem buldu. Hacker'ların hedefinde olması kuvvetle muhtemel güvenlik açığını keşfeden uzmanlar, hacker'ların bu sayede kredi kartı bilgileri başta olmak üzere kullanıcılara ait gizli bilgileri kolayca ele geçirilebileceğini belirtiyor. 

Epic Games sözcüsü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada uzmanlara teşekkür ederken, konu üzerinde çalışıldığını ve kullanıcıların güçlü şifreler oluşturması gerektiğini kaydetti. 

Fortnite, sık sık güvenlik açığı sorunuyla yüzleşiyor ve çalınan hesapları satan hacker'lar hesap başına binlerce dolar para kazanıyor. Hesaplarını kaybeden kullanıcılar ise satın aldıkları eşyaları da kaybettiğinden ciddi bir mağduriyet yaşıyor. 

DHA

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