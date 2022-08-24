Formula 2 ekiplerinden Charouz Racing System, Cem Bölükbaşı ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada kontratın karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyururlurken Cem Bölükbaşı'nın yerine sezonun geri kalanında Tatiana Calderon'un getirildiği belirtildi.

Espor'dan pistlere

Espor dünyasından gelip bu sezon Formula 2'de yarışma başarısı gösteren ve bu seride yarışan ilk Türk sürücü olan Cem Bölükbaşı, birçok şanssız an yaşarken yılın ilk yarısında puan alamamıştı.

Tatiana Calderon F2'ye geri döndü

Cem Bölükbaşı'nın yerinde bu hafta sonu düzenlenecek olan Belçika yarışında piste çıkacak olan Tatiana Calderon, 2019 yılında ayrıldığı F2'ye geri dönmüş olacak. Takımın ilk aracında ise Pietro Fittipaldi olmaya devam edecek.



