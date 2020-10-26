Formula 1'de sezonun 12. yarışı bu sporun çehresini değiştirdi. Portekiz'de yaklaşık 30 bin kişinin takip ettiği yarışa poleden başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, çizgiyi ilk sırada geçmeyi başardı.

35 yaşındaki yaşayan efsane, 92. yarış galibiyetini elde etti. Britanyalı, Michael Schumacher'in, 'Kırılamaz' denen 91 yarış galibiyetini geride bırakarak tarihin en çok kazanan ismi oldu. Ayrıca şampiyonada puanını 256 yapan Hamilton, takım arkadaşı Valtteri Bottas'a 76 puan fark attı. Hamilton, eğer sezon sonunda mutlu sona ulaşırsa 7. şampiyonluğunu ilan edecek ve bu alanda da Schumacher'in rekorunu egale edecek. Öte yandan Mercedes'in, gelecek hafta İtalya'da ya da 15 Kasım'da Türkiye'de yapılacak olan yarışta takımlar şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.



