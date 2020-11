Organizasyonu adeta tek başına getiren İntercity İstanbul Park İşletmecisi Vural Ak, 13-14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan organizasyon ile ilgili tüm bilgileri FANATİK’e aktardı. İşte Vural Ak’ın açıklamalarından ön plana çıkanlar:

"Bu geri dönüşü ülkeme yaptığım en büyük hizmet olarak görüyorum. Yaklaşık 2 milyar kişi İstanbul’u izleyecek, dinleyecek ve konuşacak. Biz bu yıl yapmasaydık, yarışı seneye yapma hakkımız olan 7-8 yıllık kontrat hakkımız olmayacaktı. Seyircisiz haliyle bile Formula 1’in İstanbul’a ekonomik katkısının 100 milyon Dolar’ı bulacağını düşünüyorum. Hedefimiz bu sene organizasyonu başarılı bir şekilde tamamlamak ve seneye uzun vadeli kontrat imzalayarak kalıcı olarak takvime girmek"

‘Cumhurbaşkanımız kabul etti’

Formula 1’i 9 yıl aradan sonra tekrar ülkemize getirmek için maddi manevi büyük çabalar harcadık. Formula 1 yönetimiyle yarış takvimine tekrar girmek için sürekli diyalog halindeydik. 2013’ten beri her yıl gidip temaslarda bulunuyorduk. 2017’de Formula 1’in yeni sahiplerini Türkiye’ye davet ettim ve Cumhurbaşkanımız bizi kabul etti. Pandemi nedeniyle gelen iptallerin ardından 'Hazır mısınız' diye sordular. Biz de '7 yıldır hazırız' dedik ve görüşmelere başladık. Bu geri dönüşü ülkeme yaptığım en büyük hizmet olarak görüyorum ve dolayısıyla kendimi çok mutlu hissediyorum. “

‘Seyircisiz olması bizi üzdü’

Elbette sürecin en başından beri seyircisiz yapılması ihtimaline de hazırdık. Üzüldük tabii, çok güzel bir etkinlik ortamı planlamıştık ve izleyicilerin de bu ambiyansa katkısı büyük olacaktı. Bizim kadar izleyiciler de üzüldü ancak Covid-19 sebebiyle tüm dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiğini de unutmamak gerekiyor. Devletimizin aldığı bu karara sonuna kadar saygı duyarak, çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Yarışın seyircisiz oynanması kararının ardından en çok merak edilen konulardan biri bilet iadeleriydi; zira biletlerimiz rekor bir hızla satıldı. Bu süreçte çok sayıda izleyiciden destek mesajları aldık. 'Siz Türkiye için çok büyük bir fedakarlık yaptınız, biz de bilet ücretinin iadesini istemiyoruz, Formula 1 pistine bağışlamak istiyoruz' diyenler oldu. Yasal olarak bağış almamız mümkün olmadığı için kabul edemedik ama çok duygulandık.”

‘Dünya İstanbul’u konuşacak’

Burada tanıtılan şey İstanbul ve ülkemiz. Bu vesileyle yaklaşık 2 milyar kişi İstanbul’u izleyecek, dinleyecek ve konuşacak. Ekonomik boyutuna baktığımızda, yarış seyircisiz olsa bile 20 yarış aracı için 4 bin yabancı görevli geliyor. Seyirci olmasa bile 4 bin yabancı görevlinin gelişi İstanbul turizmine katkı yapacak. Seyircisiz haliyle bile Formula 1’in İstanbul’a ekonomik katkısının 100 milyon doları bulacağını düşünüyorum.”

‘Eğer bu yıl kabul etmeseydik…’

Formula 1 Yönetimi bizim bu konuda uzun zamandır istekli olduğumuz biliyordu. Bu yıl pandemi nedeniyle takvim alt üst olunca bizim kapımızı çaldılar. Eğer bunu kaçırsaydık belki bu şansı bir daha yakalayamazdık. Bu yılki yarışı ilk günden son güne kadar başarılı bir şekilde tamamlarsak, yarıştan hemen sonra 2021 ve sonrası için oturup konuşma imkanımız olacak. Bu kez daha uzun vadeli bir kontrat yaparak takvime gireceğiz. Biz bu yıl yapmasaydık, yarışı seneye yapma hakkımız olan 7-8 yıllık kontrat hakkımız olmayacaktı.”

’Önemli insanların gelmesine vesile oluyor’

Önceki yıllarda İstanbul’da yapılırken, tribünleri devlet başkanlarından ünlü şarkıcılara, sporculardan dünyanın büyük yatırım firmalarının sahiplerine kadar insanlar dolduruyordu. Bu da kolay kolay bir araya getiremeyeceğiniz bir kitle anlamına geliyor. İki-üç günlüğüne geldikleri için de şehri geziyorlar, iş bağlantıları kuruyorlar, önemli bir lobi oluşuyor. Sonra bizim reklamımızı yapıyorlar. 10 senedir bu noktadan kopmuş, gerilemiştik; ancak bu sene tekrar başlıyoruz.”

‘Yarışa tamamen hazırız’

Biz 7 yıldır İntercity İstanbul Park'ın tüm bakımlarını düzenli olarak yapıp, her türlü etkinliğe hazır halde tutuyoru. Buna pist dahil. Bizim çok özel bir asfaltımız var, yenilemeye karar verdik, pilotlara bir jest yapmak istedik. Asfalt Ulaştırma Bakanlığı tarafından yenilendi. Pistin kenarındaki su giderlerinden duvarların boyasına, peyzaj çalışmalarından teknik altyapısına kadar Heybeli Ada büyüklüğündeki tesisin her noktasını tekrar elden geçirdik. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok destek oldu. İstanbul Valiliği muhteşem bir liderlik göstererek her konuyu organize etti. Artık yarışa tamamen hazırız diyebilirim. “

‘F1 çok önemli bir tanıtım aracı’

Bana göre Formula 1 iki şey ifade ediyor. Olayın dörtte biri otomobil teknolojisinin zirvesi. Bu, strateji, rekabet ve güçlü olmanın öne çıktığı muhteşem bir yarış ve spor. Kalanı yapıldığı şehri tüm dünyaya tanıtıp göstermek için çok önemli bir tanıtım aracı ve soft power. Bu anlamda ülkeler için F1’in önemi büyük. F1 organizasyonunun her anı, dünyanın her yerinden yaklaşık 2 milyar kişi tarafından izleniyor. Formula 1, otomobil yarışından ziyade çok büyük bir ekonomik paket.”

Sizin için 3 kelime ile Formula 1?

Hız, strateji ve zamanlama.

Intercity İstanbul Park'ta zafere kimi daha yakın görüyorsunuz?

Lewis Hamilton

Mevcut pilotlar arasında desteklediğiniz biri var mı?

Çok yetenekli olduğunu düşündüğüm genç yarışçı Charles Leclerc.

Formula 1'in gelmiş geçmiş en iyi pilotu sizce kim?

F1 tarihine damga vuran bir isim olarak; Arjantinli pilot Juan Manuel Fangio.

Mertcan Polat