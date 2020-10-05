Formula 1’in İstanbul yolculuğunda yaşananlar şaşırttı!

Dünyanın en büyük araba yarışı organizasyonu olan Formula 1 resmen İstanbul'a geri döndü. 2005 yılında ilk kez İstanbul'a merhaba diyen Formula 1, tekrar İstanbul Park'ta yer alarak takvimlere eklendi. 13-15 Kasım tarihlerinde Formula 1 resmen tekrar İstanbul'da yer alarak hız tutkunlarını mest edecek! Fanatik Gazetesi editörü Mertcan Polat, Formula 1'in İstanbul'a geri dönüş sürecini ve bu süreçte neler yaşandığını sizler için aktardı!

05 Ekim 2020, Pazartesi 16:16 Son Güncelleme:
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Formula 1’in İstanbul yolculuğunda yaşananlar şaşırttı!

Formula 1 severlere müjdel! İlk kez 2005 yılında İstanbul'a merhaba diyen Formula 1, tekrar İstanbul Park'ta! 13-15 Kasım tarihlerinde Formula 1 resmen tekrar İstanbul'da yer alarak hız tutkunlarını mest edecek! Fanatik Gazetesi editörü Mertcan Polat, Formula 1'in İstanbul'a geri dönüş sürecini ve bu süreçte neler yaşandığını sizler için aktardı!

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