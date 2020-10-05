Formula 1’in İstanbul yolculuğunda yaşananlar şaşırttı!

Formula 1 severlere müjdel! İlk kez 2005 yılında İstanbul'a merhaba diyen Formula 1, tekrar İstanbul Park'ta! 13-15 Kasım tarihlerinde Formula 1 resmen tekrar İstanbul'da yer alarak hız tutkunlarını mest edecek! Fanatik Gazetesi editörü Mertcan Polat, Formula 1'in İstanbul'a geri dönüş sürecini ve bu süreçte neler yaşandığını sizler için aktardı!