Formula 1’in en başarılısı Schumacher

2019 sezonu, hafta sonu yapılacak Avustralya Grand Prix’siyle başlayacak Formula 1’de en fazla şampiyonluk kazanan pilot, Alman Michael Schumacher oldu.

Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Michael Schumacher, 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1’in en başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.

Fransa Alpleri’nde, 29 Aralık 2013’te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014’ün eylül ayından beri İsviçre’deki evinde devam ediyor.

Schumacher’i, 5’er şampiyonlukla Arjantinli Juan Manuel Fangio ve Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, 4’er şampiyonlukla da Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel izliyor.

- En fazla birincilik rekoru da Schumacher’de

Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 91 birincilikle Schumacher bulunuyor.

Geçen yıl kariyerinin 5. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, 73 birincilikle 2. sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 52 kez ilk sırada gören Vettel’i, 51 birincilikle Prost ve 41 birincilikle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

- Takımlarda Ferrari önde

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams’ın 9, McLaren’in 8, Lotus’un 7, Mercedes’in 5 ve Red Bull’un 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Son 5 yıldır mutlu sona ulaşan Mercedes, 1999’dan 2004’e kadar üst üste 6 takımlar şampiyonluğuna ulaşan Ferrari’ye ait rekoru egale etmek istiyor.

Formula 1’de 1950’den bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar, takımları ve takımlar klasmanı şampiyonları şöyle:

Sezon Pilot Takımı Şampiyon takım

1950 Nino Farina Alfa Romeo ---

1951 Juan Manuel Fangio Alfa Romeo ---

1952 Alberto Ascari Ferrari ---

1953 Alberto Ascari Ferrari ---

1954 Juan Manuel Fangio Mercedes ---

1955 Juan Manuel Fangio Mercedes ---

1956 Juan Manuel Fangio Ferrari ---

1957 Juan Manuel Fangio Maserati ---

1958 Mike Hawthorn Ferrari Vanwall

1959 Jack Brabham Cooper Cooper

1960 Jack Brabham Cooper Cooper

1961 Phill Hill Ferrari Ferrari

1962 Graham Hill BRM BRM

1963 Jim Clark Lotus Lotus

1964 John Surtees Ferrari Ferrari

1965 Jim Clark Lotus Lotus

1966 Jack Brabham Brabham Brabham

1967 Denny Hulme Brabham Brabham

1968 Graham Hill Lotus Lotus

1969 Jackie Stewart Tyrrell Tyrrel

1970 Jochen Rindt Lotus Lotus

1971 Jackie Stewart Tyrrel Tyrrel

1972 Emmerson Fitipaldi Lotus Lotus

1973 Jackie Stewart Tyrrell Lotus

1974 Emmerson Fitipaldi McLaren McLaren

1975 Niki Lauda Ferrari Ferrari

1976 James Hunt McLaren Ferrari

1977 Niki Lauda Ferrari Ferrari

1978 Mario Andretti Lotus Lotus

1979 Jody Scheckter Ferrari Ferrari

1980 Alan Jones Williams Williams

1981 Nelson Piquet Brabham Williams

1982 Keke Rosberg Williams Ferrari

1983 Nelson Piquet Brabham Ferrari

1984 Niki Lauda McLaren McLaren

1985 Alain Prost McLaren McLaren

1986 Alain Prost McLaren Williams

1987 Nelson Piquet Williams Williams

1988 Ayrton Senna McLaren McLaren

1989 Alain Prost McLaren McLaren

1990 Ayrton Senna McLaren McLaren

1991 Ayrton Senna McLaren McLaren

1992 Nigel Mansell Williams Williams

1993 Alain Prost Williams Williams

1994 Michael Schumacher Benetton Williams

1995 Michael Schumacher Benetton Benetton

1996 Damon Hill Williams Williams

1997 Jacques Villeneuve Williams Williams

1998 Mika Hakkinen McLaren McLaren

1999 Mika Hakkinen McLaren Ferrari

2000 Michael Schumacher Ferrari Ferrari

2001 Michael Schumacher Ferrari Ferrari

2002 Michael Schumacher Ferrari Ferrari

2003 Michael Schumacher Ferrari Ferrari

2004 Michael Schumacher Ferrari Ferrari

2005 Fernando Alonso Renault Renault

2006 Fernando Alonso Renault Renault

2007 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari

2008 Lewis Hamilton McLaren Ferrari

2009 Jenson Button Brawn GP Brawn GP

2010 Sebastian Vettel Red Bull Red Bull

2011 Sebastian Vettel Red Bull Red Bull

2012 Sebastian Vettel Red Bull Red Bull

2013 Sebastian Vettel Red Bull Red Bull

2014 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes

2015 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes

2016 Nico Rosberg Mercedes Mercedes

2017 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes

2018 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes

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