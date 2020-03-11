Formula 1’in en başarılısı Michael Schumacher

2020 sezonu, hafta sonu Avustralya’da başlayacak Formula 1’de en fazla şampiyonluk kazanan pilot rekorunu, Alman Michael Schumacher elinde tutuyor.

11 Mart 2020, Çarşamba 11:33 Son Güncelleme:
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Formula 1’in en başarılısı Michael Schumacher

Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Michael Schumacher, 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1’in en başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.

Fransa Alpleri’nde, 29 Aralık 2013’te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014’ün eylül ayından beri İsviçre’deki evinde devam ediyor.

Schumacher’i, 6 şampiyonlukla Lewis Hamilton ve 5 şampiyonlukla Juan Manuel Fangio izliyor. Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel’in ise 4’er şampiyonluğu var.

En fazla birincilik rekoru da Schumacher’de

Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 91 birincilikle Schumacher bulunuyor.

Geçen yıl kariyerinin 6. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, 84 birincilikle 2. sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 53 kez ilk sırada gören Vettel’i, 51 birincilikle Prost ve 41 birincilikle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

En fazla pole pozisyonundan başlayan Hamilton

Bu sezon Schumacher’e ait şampiyonluk ve yarış birinciliği rekorlarını kırmaya çalışacak Hamilton, kazandığı 88 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun sahibi.

Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

Takımlarda Ferrari önde

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams’ın 9, McLaren’ın 8, Lotus’un 7, Mercedes’in 6 ve Red Bull’un 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Formula 1’de 1950’den bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar, takımları ve takımlar klasmanı şampiyonları şöyle:

Sezon  Pilot        Takımı    Şampiyon takım

1950  Nino Farina     Alfa Romeo  ---

1951  Juan Manuel Fangio  Alfa Romeo  ---

1952  Alberto Ascari    Ferrari   ---

1953  Alberto Ascari    Ferrari   ---

1954  Juan Manuel Fangio  Mercedes   ---

1955  Juan Manuel Fangio  Mercedes   ---

1956  Juan Manuel Fangio  Ferrari   ---

1957  Juan Manuel Fangio  Maserati   ---

1958  Mike Hawthorn    Ferrari   Vanwall

1959  Jack Brabham     Cooper    Cooper

1960  Jack Brabham     Cooper    Cooper

1961  Phill Hill      Ferrari   Ferrari

1962  Graham Hill     BRM     BRM

1963  Jim Clark      Lotus    Lotus

1964  John Surtees     Ferrari   Ferrari

1965  Jim Clark      Lotus    Lotus

1966  Jack Brabham     Brabham   Brabham

1967  Denny Hulme     Brabham   Brabham

1968  Graham Hill     Lotus    Lotus

1969  Jackie Stewart    Tyrrell   Tyrrel

1970  Jochen Rindt     Lotus    Lotus

1971  Jackie Stewart    Tyrrel    Tyrrel

1972  Emmerson Fitipaldi  Lotus    Lotus

1973  Jackie Stewart    Tyrrell   Lotus

1974  Emmerson Fitipaldi  McLaren   McLaren

1975  Niki Lauda      Ferrari   Ferrari

1976  James Hunt      McLaren   Ferrari

1977  Niki Lauda      Ferrari   Ferrari

1978  Mario Andretti    Lotus    Lotus

1979  Jody Scheckter    Ferrari   Ferrari

1980  Alan Jones      Williams   Williams

1981  Nelson Piquet    Brabham   Williams

1982  Keke Rosberg     Williams   Ferrari

1983  Nelson Piquet    Brabham   Ferrari

1984  Niki Lauda      McLaren   McLaren

1985  Alain Prost     McLaren   McLaren

1986  Alain Prost     McLaren   Williams

1987  Nelson Piquet    Williams   Williams

1988  Ayrton Senna     McLaren   McLaren

1989  Alain Prost     McLaren   McLaren

1990  Ayrton Senna     McLaren   McLaren

1991  Ayrton Senna     McLaren   McLaren

1992  Nigel Mansell    Williams   Williams

1993  Alain Prost     Williams   Williams

1994  Michael Schumacher  Benetton   Williams

1995  Michael Schumacher  Benetton   Benetton

1996  Damon Hill      Williams   Williams

1997  Jacques Villeneuve  Williams   Williams

1998  Mika Hakkinen    McLaren   McLaren

1999  Mika Hakkinen    McLaren   Ferrari

2000  Michael Schumacher  Ferrari   Ferrari

2001  Michael Schumacher  Ferrari   Ferrari

2002  Michael Schumacher  Ferrari   Ferrari

2003  Michael Schumacher  Ferrari   Ferrari

2004  Michael Schumacher  Ferrari   Ferrari

2005  Fernando Alonso   Renault   Renault

2006  Fernando Alonso   Renault   Renault

2007  Kimi Raikkonen    Ferrari   Ferrari

2008  Lewis Hamilton    McLaren   Ferrari

2009  Jenson Button    Brawn GP   Brawn GP

2010  Sebastian Vettel   Red Bull   Red Bull

2011  Sebastian Vettel   Red Bull   Red Bull

2012  Sebastian Vettel   Red Bull   Red Bull

2013  Sebastian Vettel   Red Bull   Red Bull

2014  Lewis Hamilton    Mercedes   Mercedes

2015  Lewis Hamilton    Mercedes   Mercedes

2016  Nico Rosberg     Mercedes   Mercedes

2017  Lewis Hamilton    Mercedes   Mercedes

2018  Lewis Hamilton    Mercedes   Mercedes

2019  Lewis Hamilton    Mercedes   Mercedes

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