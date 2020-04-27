Formula 1’in Büyük Britanya etabı seyircisiz düzenlenecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Büyük Britanya etabı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.

27 Nisan 2020, Pazartesi 12:37 Son Güncelleme:
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Formula 1’in Büyük Britanya etabı seyircisiz düzenlenecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Büyük Britanya etabı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, İngiltere’nin Northamptonshire bölgesindeki Silverstone Pisti’nde temmuzda düzenlenmesi planlanan etabın, salgın nedeniyle iptal veya erteleme kararı çıkmaması halinde seyircisiz yapılacağı belirtildi.

Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap, ertelendi veya iptal edildi.

Formula 1 sezonunun 5 Temmuz’da Avusturya’daki yarışla başlaması bekleniyor.

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