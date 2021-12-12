Formula 1'in "Buz adam (Iceman)" lakaplı pilotu Kimi Raikkönen, F1 kariyerine son noktayı koydu.

Formula 1 tarihinin en çok yarışa çıkan pilotu Kimi Raikkönen Abu Dhabi Grand Prix'si ile son yarışına çıktı. Yarışın 29. turunda fren sorunu nedeniyle yarıştan çekilmek durumunda kalan Raikkönen, Formula 1'deki son yarışına dramatik bir nokta koydu.

Ferrari'nin son şampiyonu

Kariyerinde 1 dünya şampiyonluğu bulunan Raikkönen, 2007'de Ferrari ile bu başarıya ulaşmayı başarmıştı. Fin pilot Hâla Ferrari2nin son şampiyonu ünvanını koruyor.

Takım telsizinden takımına sinirlenmeleri ve dikkat çeken kısa ve öz açıklamaları ile F1 tarihinin unutulmazları arasında yer alan Kimi Raikkönen, 2005'te McLaren ile ülkemizde düzenlenen ilk F1 yarışını kazanmayı da başarmıştı.

Kariyeri

2001 yılında Formula 1 kariyerine Sauber ile başlayan efsane pilot, 2002-2006 sezonları arası McLaren-Mercedes, 2007-2009 sezonları arası ise Ferrari'de yarıştı.

2010-2011 yılları arası F1'e ara veren Raikkönen, 2012 sezonunda Lotus ile pistlere geri döndü. 2014-2018 tarihleri arasında tekrardan Ferrari ile yarışan tecrübeli pilot, 2019 yılından bu yana Alfa Romeo'da yarışıyordu.







