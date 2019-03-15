Formula 1'de yeni sezon heyecanı

Formula 1'de sezonun ilk yarış heyecanı Avustralya Grand Prix'sinde yaşanacak. Melbourne Pisti'ndeki yarışların sıralamaları turları yarın, yarış ise 17 Mart Pazar günü yapılacak.

15 Mart 2019, Cuma 10:08
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Formula 1'de yeni sezon heyecanı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu heyecanı Avustralya Grand Prix'i ile başlayacak ve Abu Dabi Grand Prix'i ile de sona erecek. Bu sezon Formula 1 21 etap üzerinden organize edilecek. İlk yarış Avustralya'nın Melbourne şehrinde yapılacak. Yarışlar 5 bin 303 metrelik Melbourne Pisti'nde gerçekleşecek. 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 09.00'da, yarış ise 17 Mart Pazar günü TSİ 08.10'da yapılacak. 

2019 sezonunda yarışacak takımlar ve pilotlar şöyle: 

Mercedes: Lewis Hamilton (Büyük Britanya), Valtteri Bottas (Finlandiya) 

Ferrari: Sebastian Vettel (Almanya), Charles Leclerc (Fransa) 

Red Bull: Max Verstappen (Hollanda), Pierre Gasly (Fransa) 

Racing Point: Sergio Perez (Meksika), Lance Stroll (Kanada) 

Williams: Robert Kubica (Polonya), George Russell (Büyük Britanya) 

Renault: Nico Hulkenberg (Almanya), Daniel Ricciardo (Avustralya) 

Toro Rosso: Daniil Kvyat (Rusya), Alexander Albon (Tayland) 

Haas: Romain Grosjean (Fransa), Kevin Magnussen (Danimarka) 

McLaren: Carlos Sainz (İspanya), Lando Norris (Büyük Britanya) 

Sauber: Antonio Giovinazzi (İtalya), Kimi Raikkonen (Finlandiya) 

2019 Formula 1 takvimi ise şöyle: 

17 Mart: Avustralya Grand Prix 

31 Mart: Bahreyn Grand Prix 

14 Nisan: Çin Grand Prix 

28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix 

12 Mayıs: İspanya Grand Prix 

26 Mayıs: Monaco Grand Prix 

9 Haziran: Kanada Grand Prix 

23 Haziran: Fransa Grand Prix 

30 Haziran: Avusturya Grand Prix 

14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix 

28 Temmuz: Almanya Grand Prix 

4 Ağustos: Macaristan Grand Prix 

1 Eylül: Belçika Grand Prix 

8 Eylül: İtalya Grand Prix 

22 Eylül: Singapur Grand Prix 

29 Eylül: Rusya Grand Prix 

13 Ekim: Japonya Grand Prix 

27 Ekim: Meksika Grand Prix 

3 Kasım: ABD Grand Prix 

17 Kasım: Brezilya Grand Prix 

1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix 

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