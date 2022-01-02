Son yarışın Abu Dhabi'de koşulmasının ardından Formula 1'in 2021 sezonu geride bırakıldı. Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen'in şampiyonluğuyla sona eren yılın ardından yeni sezon hazırlıkları başladı.

Formula 1 yönetimi, geçen sezon şikayet konusu olan 3 günlük test süresinde yeni bir planlamaya gitti.

Yeni takvime göre, takımlara daha fazla test imkanı verilecek. Pandemi koşulları da göz önünde tutularak kış testleri 6 güne çıkarıldı.

İlk test 23-25 Şubat arasında Barselona'da, ikinci test ise 11-13 Mart arasında Bahreyn'de yapılacak.