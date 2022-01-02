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Formula 1'de yeni sezon hazırlığı başlıyor

Formula 1'de altı gün sürecek kış testlerinin başlamasına iki aydan az bir süre kaldı. Testlerin ilk bölümü İspanya'da ikinci bölümü Suudi Arabistan'da gerçekleşecek.

02 Ocak 2022, Pazar 09:23 Son Güncelleme:
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Formula 1'de yeni sezon hazırlığı başlıyor

Son yarışın Abu Dhabi'de koşulmasının ardından Formula 1'in 2021 sezonu geride bırakıldı. Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen'in şampiyonluğuyla sona eren yılın ardından yeni sezon hazırlıkları başladı.

Formula 1 yönetimi, geçen sezon şikayet konusu olan 3 günlük test süresinde yeni bir planlamaya gitti.

Yeni takvime göre, takımlara daha fazla test imkanı verilecek. Pandemi koşulları da göz önünde tutularak kış testleri 6 güne çıkarıldı.

İlk test 23-25 Şubat arasında Barselona'da, ikinci test ise 11-13 Mart arasında Bahreyn'de yapılacak.

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