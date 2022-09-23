Formula 1 ekiplerinden Williams, Kanadalı pilot Nicholas Latifi ile yollarını ayırıyor. Yapılan açıklamada 2020 yılından bu yana Williams koltuğunda oturan Latifi'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılacağı belirtildi.

55 Grand Prix'de 7 puan

Williams ile ilk yarışına 2020 Avusturya Grand Prix'sinde çıkan Latifi, bugüne kadar 55 yarışta mücadele etti ve yalnızca 7 puan topladı.

Kanadalı sürücü, Formula 1 kariyerindeki ilk puanını ise 2021 Macaristan Grand Prix'sinde elde etmişti.

Alex Albon ile yola devam

Williams daha önceki açıklamalarında takımın diğer sürücüsü Alex Albon ile yola devam edileceğini belirtmişti. Takımın Albon'un yanında yarışacak olan sürücüyü yakın zaman içerisinde açıklaması bekleniyor.

Ayrılık kararı sonrası Latifi şu açıklamaları yaptı: Williams Racing'de son 3 yıldır fabrikada ve pist kenarında birlikte çalıştığım herkese teşekkür etmek istiyorum. Umduğumuz sonuçları elde edemesek de yine de harika bir yolculuktu. Geçen yıl Macaristan'da ilk puanlarımı almak asla unutamayacağım bir andı ve bu özel ekiple geçirdiğim özel anılarla kariyerimin bir sonraki bölümüne geçeceğim."



