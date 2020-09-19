Motor sporlarının zirvesi olan Formula 1’in yaşayan efsanesi Kimi Raikkonen, tam 20 yıldır bu sporun içinde. 40 yaşındaki pilot, birçok efsane ile birlikte yarışma şansı yakalarken, bu isimlerden en dikkat çekeni de Michael Schumacher...2013 yılında Alp Dağları’nda geçirdiği kaza nedeniyle hâlâ tedavi altında olan Michael’in oğlu Mick de tıpkı babası gibi bir yarışçı. Şu anda Formula 2’de Prema Racing adına yarışan Mick Schumacher’in, önümüzdeki sene F1’e katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Giovinazzi’nin yerine geliyor

Bu anlamda Mick’in, Alfa Romeo’da Antonio Giovinazzi’nin koltuğuna geçmesi beklenirken, Kimi Raikkonen ile de takım arkadaşı olacak. Fin sürücü Raikkonen, böylece hem F1’in efsane ismi Michael Schumacher ile hem de onun oğlu Mick ile aynı anda yarışmış olacak.

Mertcan Polat