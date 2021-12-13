Formula 1'de2021 sezonu muhteşem bir şampiyonluk yarışıyla son buldu. Abu Dabi'de Mercedes'ten Lewis Hamilton ve RedBull'dan Max Verstappen, son yarışa aynı puanla (369,5) girdi. Hamilton kazanırsa,8şampiyonlukla Michael Schumacher'i geçerek tarihin en çok şampiyon olan pilotu listesinde tek başına kalacaktı. Sıralama turlarında Verstappen ilk, Hamilton ikinci cepte yer alıyordu. Çok iyi bir çıkış yapan Hamilton, rakibini geçerek ilk sırayı aldı. 7.turda iki isim yan yana geldi, yarış hakemleri bu anı inceleme gereği duymadı.

Schumacher'i oğlu Mick...

28.turda F1 kariyerindeki son yarışa çıkan Alfa Romeo Racing'den Kimi Raikkonen, aracının kontrolünü kaybetti ve yarış dışı kalarak pistlere veda etti. Bitime 5 tur kala Hamilton, takipçisi Hollandalı pilota yaklaşık 12 saniye fark atmıştı. Ancak işte tam bu sırada Schumacher'i oğlu Mick, Williams'tan Latifi'nin kaza yapmasına neden oldu. Bu yüzden güvenlik aracı piste girdi.

Yumuşak lastiklere geçti

Bunu fırsat bilen RedBull, Verstappen'i pite çağırarak yumuşak lastiklere geçmesini sağladı. Herkes, yarışın güvenlik aracıyla son bulacağını tahmin ediyordu. Bitime 1 tur kala güvenlik aracı pistten çıktı ve 24yaşındakiVerstappen, son turda Britanyalı pilotugeçerek395,5 puanla kariyerindeki ilk şampiyonluğunu kazandı. Hamilton,387,5puanla ikinci oldu. Ancak markalar klasmanında613,5puanla, 585,5puanlıRedBull'u geçerek sezonu lider noktaladı.

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