Max Verstappen'in şampiyonluğuyla tamamlanan 2022 sezonun ardından Formula 1'de yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor.

Mevcut kurallarda Formula 1'de 10 takım yarışma hakkına sahipken bu sayı ilerleyen dönemde değişebilir.

Mohammed Ben Sulayem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekibimden Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yer alabilecek yeni takımlar için ilgili süreci başlatmalarını istedim." ifadelerine yer verdi.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ise geçtiğimiz eylül ayında yaptığı açıklamada, daha fazla takıma ihtiyaçları olmadığını belirtmişti.

Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Formula 1'de 2023 sezonu, 5 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak. Daha önce 24 yarışın yer almasının planladığı takvimden Çin Grand Prix'si, Covid-19 önlemlerinin devam etmesi nedeniyle çıkartılmıştı.

Herhangi bir eklemenin yapılmaması halinde Formula 1'de 2023 sezonu, 26 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

(NTV Spor)