Formula 1’de sıradaki durak Rusya

Sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix’sinde sıralama turları yarın, yarış ise 30 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

28 Eylül 2018, Cuma 11:00
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Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, Rusya’nın ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışıyla sürecek.

Rusya’nın Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5,848 kilometrelik pistte, 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.00’te başlayacak. Yarış ise 30 Eylül Pazar günü TSİ 14.10’da gerçekleştirilecek.

Şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 7, Ferrari’den Sebastian Vettel 5, Red Bull-TAG Heuer sürücülerinden Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ise bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

Rusya Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 281 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 241

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 174

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 171

5. Max Verstappen (Hollanda): 148

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 452 puan

2. Ferrari: 415

3. Red Bull: 274

4. Renault: 91

5. Haas: 76

AA

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