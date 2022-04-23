2022 Formula 1 sezonunun 4. yarışı olan Imola Grand Prix'sinde sprint yarışı heyecanı yaşandı. Sezonun ilk sprint yarışını Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazanmayı başardı.

Geçtiğimiz gün düzenlenen sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden son şampiyon Max Verstappen, 21 tur üzerinden düzenlenen yarışa ilk sıradan başladı ve damalı bayrağı ilk sırada geçerek 8 puanı hanesine yazdırdı. Ferrari'den Charles Leclerc 2. sırada yarışı tamamlarken, bir diğer Red Bull pilotu Segio Perez 3. oldu.

Hollandalı pilot bu sonuçla birlikte yarın düzenlenecek olan ana yarışa ilk sırada başlamaya da hak kazandı.

2. sıradan yarışa başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, start anında iyi bir çekiş yakalayarak Max Verstappen'i geride bıraktı ve ilk virajı lider dönmeyi başardı. Yarışın ilk turunda Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou, AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly ile yaşadığı temas sonucunda yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı çıktı. Alfa Romeo'nun pistten kaldırılmaının ardından yarış kaldığı yerden devam etti.

Yarışın son turlarına kadar Leclerc liderliğini devam ettirmiş olsa da Monakolu pilot lastiklerinde sorun yaşamasının ardından Max Versatppen farkı hızla kapattı ve liderliği geri almayı başardı. Hollandalı pilot damalı bayrağı ilk sırada geçerek zafere ulaştı.

Sprint yarışı sonuçları şu şekilde:

Max Verstappen - Red Bull Charles Leclerc - Ferrari Sergio Perez - Red Bull Carlos Sainz - Ferrari Lando Norris - McLaren Daniel Ricciardo - McLaren Valtteri Bottas - Alfa Romeo Kevin Magnussen - Haas Fernando Alonso - Alpine Mick Schumacher - Haas George Russell - Mercedes Yuki Tsunoda - AlphaTauri Sebastian Vettel - Aston Martin Lewis Hamilton - Mercedes Lance Stroll - Aston Martin Esteban Ocon - Alpine Pierre Gasly - AlphaTauri Alexander Albon - Williams Nicholas Latifi - Williams GuanYu Zhou - Alfa Romeo

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