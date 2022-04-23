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Formula 1'de sezonun ilk sprint yarışında kazanan Max Verstappen

2022 Formula 1 sezonunun 4. yarışı olan Imola Grand Prix'sinde sprint yarışı heyecanı yaşandı. Sezonun ilk sprint yarışını Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazanmayı başardı. Şampiyona lideri Charles Leclerc ise 2. sırada yarışı tamamladı.

23 Nisan 2022, Cumartesi 18:34 Son Güncelleme:
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Formula 1'de sezonun ilk sprint yarışında kazanan Max Verstappen

2022 Formula 1 sezonunun 4. yarışı olan Imola Grand Prix'sinde sprint yarışı heyecanı yaşandı. Sezonun ilk sprint yarışını Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazanmayı başardı.

Geçtiğimiz gün düzenlenen sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden son şampiyon Max Verstappen, 21 tur üzerinden düzenlenen yarışa ilk sıradan başladı ve damalı bayrağı ilk sırada geçerek 8 puanı hanesine yazdırdı. Ferrari'den Charles Leclerc 2. sırada yarışı tamamlarken, bir diğer Red Bull pilotu Segio Perez 3. oldu.

Hollandalı pilot bu sonuçla birlikte yarın düzenlenecek olan ana yarışa ilk sırada başlamaya da hak kazandı.

2. sıradan yarışa başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, start anında iyi bir çekiş yakalayarak Max Verstappen'i geride bıraktı ve ilk virajı lider dönmeyi başardı. Yarışın ilk turunda Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou, AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly ile yaşadığı temas sonucunda yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı çıktı. Alfa Romeo'nun pistten kaldırılmaının ardından yarış kaldığı yerden devam etti.

Yarışın son turlarına kadar Leclerc liderliğini devam ettirmiş olsa da Monakolu pilot lastiklerinde sorun yaşamasının ardından Max Versatppen farkı hızla kapattı ve liderliği geri almayı başardı. Hollandalı pilot damalı bayrağı ilk sırada geçerek zafere ulaştı.

Sprint yarışı sonuçları şu şekilde:

  1. Max Verstappen - Red Bull
  2. Charles Leclerc - Ferrari
  3. Sergio Perez - Red Bull
  4. Carlos Sainz - Ferrari
  5. Lando Norris - McLaren
  6. Daniel Ricciardo - McLaren
  7. Valtteri Bottas - Alfa Romeo
  8. Kevin Magnussen - Haas
  9. Fernando Alonso - Alpine
  10. Mick Schumacher - Haas
  11. George Russell - Mercedes
  12. Yuki Tsunoda - AlphaTauri
  13. Sebastian Vettel - Aston Martin
  14. Lewis Hamilton - Mercedes
  15. Lance Stroll - Aston Martin
  16. Esteban Ocon - Alpine
  17. Pierre Gasly - AlphaTauri
  18. Alexander Albon - Williams
  19. Nicholas Latifi - Williams
  20. GuanYu Zhou - Alfa Romeo
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