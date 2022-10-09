Formula 1'de sezonun 18'inci yarışı Japonya Grand Prix'si, Suzuka Pisti'nde koşuldu. Yoğun yağmur yağışı altında başlayan yarışta sürücüler oldukça zorlanırken, Ferrari pilotu Carlos Sainz aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve yarışa veda etti. Diğer sürücülerin de zorlanmasından dolayı kırmızı bayrak kararı çıktı ve yarış durduruldu.

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BEKLEYİŞ UZUN SÜRDÜ, YARIŞ HAREKETLİ STARTLA BAŞLADI

Uzun süren bekleyişin ardından güvenlik aracıyla yeniden piste çıkan pilotlar, hareketli startla, 40 dakikalık süre sınırı koyulan yarışa yeniden başladı. Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışın başından sonuna kadar üstünlüğünü kaybetmedi ve yarışı lider olarak noktaladı. İkincilik yarışında Ferrari pilotu Charles Leclerc, damalı bayrağı Red Bull pilotu Sergio Perez'in önünde görürken, son virajda yaptığı hata nedeniyle yarışın ardından Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından 5 saniye ceza aldı. Monakolu pilotun 5 saniyelik cezasının ardından Perez ikinci sıraya yükselirken, Leclerc ise üçüncü sırada kendisine yer buldu. Sıralamanın değişmesinin ardından en yakın rakibi Perez ile arasındaki puan farkını 113'e yükselten Max Verstappen, bitime 4 yarış kala üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.





FIA'NIN ŞAMPİYONLUK KARARI SEZONA DAMGA VURDU

Yarışın tamamlanmasının ardından yaşananlar ise şimdiden tarihe geçti. Yarışın tamamının koşulmaması ve toplam tur sayısının yüzde 50'sinin geçilmesinden dolayı puanların birinciye 19, ikinciye 14 ve üçüncüye ise 12 olarak dağıtılması bekleniyordu. FIA'nın kararını bu şekilde açıklaması halinde Verstappen bitime 4 yarış kala şampiyonluğa bir puan uzakta olacaktı. Beklentilerin aksine FIA açıkladığı karar ile yarışın normal şartlarda tamamlandığını ve bundan dolayı sürücülere tam puan verileceğini duyurdu. Bu kararın duyurulmasının ardından yarışı lider bitirerek 25 puan alan Max Verstappen, toplam puanını 366'ya yükseltti ve 2022 sezonunu şampiyon olarak noktaladı.

"ŞAMPİYON DEĞİLİM" DEDİ, "ŞAMPİYONSUN" DENİLİNCE ŞAŞIRDI

Yarışın ardından yaşanan karmaşa sırasında Sergio Perez, Max Verstappen'in yanına gelerek "Şampiyon musun" sorusunu yöneltti. Verstappen ise "Hayır, değilim" yanıtını verirken, akıllardaki soru işaretleri arttı. Bu diyaloğun ardından Formula 1 yetkilileri gelerek durumu Hollandalı pilota anlatırken, sonrasında Formula 1'den de Verstappen'in şampiyonluğu hakkında resmi açıklama geldi.

PİLOTLAR SIRALAMASI

Formula 1'de 2022 sezonunun bitimine 4 yarış kala ilk 10 sırada oluşan pilotlar sıralaması şu şekilde:

1- Max Verstappen (Red Bull) - 366 Puan (Şampiyonluğu garantiledi)

2- Sergio Perez (Red Bull) - 253 Puan

3- Charles Leclerc (Ferrari) - 252 Puan

4- George Russell (Mercedes) - 207 Puan

5- Carlos Sainz (Ferrari) - 202 Puan

6- Lewis Hamilton (Mercedes) - 180 Puan

7- Lando Norris (McLaren) - 101 Puan

8- Esteban Ocon (Alpine) - 78 Puan

9- Fernando Alonso (Alpine) - 65 Puan

10- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 46 Puan

TAKIMLAR SIRALAMASI

Formula 1'de 2022 sezonunun bitimine 4 yarış kala ilk 5 sırada oluşan takımlar sıralaması ise şu şekilde:

1- Red Bull - 619 Puan

2- Ferrari - 454 Puan

3- Mercedes - 387 Puan

4- Alpine - 143 Puan

5- McLaren - 130 Puan

ŞAMPİYONLUK KARMAŞASI

Yarışın ardından Max Verstappen'in şampiyon olup olmadığına yönelik bir karışıklık meydana geldi. Charles Leclerc'in 5 saniye cezası almasının ardından Max Verstappen’in şampiyon olduğu duyuruldu. Ancak Verstappen "Şampiyon değilim" açıklamasını yaptı.



